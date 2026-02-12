História do “Cant del Barça” – Letra, vídeo e significado do hino oficial do Barcelona ouvido no Camp Nou

O hino oficial do Barcelona, chamado“Cant del Barça”(“Himno del FC Barcelona” em espanhol ou “Himne del FC Barcelona” em catalão), foi escrito em 1974 como parte das comemorações do 75º aniversário do clube.
A letra foi escrita por Jaume Picas e Josep M. Espinàs, com a música composta por Manuel Valls Gorina.
Foi apresentado pela primeira vez como um “karaokê gigante” durante uma partida contra a seleção da Alemanha Oriental em 27 de novembro de 1974, durante as comemorações do aniversário, com um coro de 3.500 vozes liderado por Oriol Martorell. Mais tarde, quando Joan Laporta se tornou presidente em 2003, ele defendeu que a letra fosse exibida nos telões do estádio.
O hino reflete lindamente a natureza inclusiva do clube, com versos como: “Não importa de onde viemos, do sul ou do norte, ... Uma bandeira nos une”.
Letra do hino do Barcelona, “Cant del Barça”
Tot el camp
És um clamor
Som a gente blaugrana
Tant se val d’on venim
Se do sul ou do norte
Agora estamos de acordo
Estamos de acordo
Uma bandeira nos une
Blaugrana ao vento
Um grito ousado
Temos um nome, todos o conhecem
BARSA BARSA BAAAAARSA!
Jogadores
Torcedores
Unidos permanecemos
Tantos anos cheios de esforço
Gritamos tantos gols
E ficou provado, ficou provado
Que ninguém jamais será capaz de nos dobrar
Blaugrana ao vento
Um grito ousado
Temos um nome, todos sabem
BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!
Vídeo dos torcedores do Barcelona cantando “Cant del Barça”
Tradução para o inglês da letra de “Cant del Barça”
Todo o campo
Todo o estádio
É um clamor
torce ruidosamente
Somos a torcida blaugrana
Somos os torcedores azul e marrom
Não importa de onde viemos
Não importa de onde viemos
Seja do sul ou do norte
Seja do sul ou do norte
Agora estamos de acordo, estamos de acordo
Agora todos concordamos - todos concordamos
Uma bandeira nos une
Uma bandeira nos une como irmãos
Azul e vermelho ao vento
Azul e marrom ao vento
Um grito valente
Um grito valente
Temos um nome que todos conhecem
Temos um nome que todos conhecem
Barça, Barça, Baaarça!
Jogadores
Jogadores
Torcedores
Torcedores
Juntos somos fortes
Juntos somos fortes
São muitos anos repletos de esforços
Muitos anos repletos de apoio
São muitos gols que comemoramos
Nós comemoramos muitos gols
Isso foi demonstrado Isso foi demonstrado
E nós demonstramos - nós demonstramos
Que ninguém jamais poderá nos separar
Que ninguém jamais poderá nos separar
Blaugrana ao vento
Azul marrom ao vento
Um grito valente
Um grito valente
Temos um nome que todos conhecem
Temos um nome que todos conhecem
Barça, Barça, Baaarça!
