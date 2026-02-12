História do “Cant del Barça” – Letra, vídeo e significado do hino oficial do Barcelona ouvido no Camp Nou

O hino oficial do Barcelona, chamado“Cant del Barça”(“Himno del FC Barcelona” em espanhol ou “Himne del FC Barcelona” em catalão), foi escrito em 1974 como parte das comemorações do 75º aniversário do clube.

A letra foi escrita por Jaume Picas e Josep M. Espinàs, com a música composta por Manuel Valls Gorina.

Foi apresentado pela primeira vez como um “karaokê gigante” durante uma partida contra a seleção da Alemanha Oriental em 27 de novembro de 1974, durante as comemorações do aniversário, com um coro de 3.500 vozes liderado por Oriol Martorell. Mais tarde, quando Joan Laporta se tornou presidente em 2003, ele defendeu que a letra fosse exibida nos telões do estádio.

O hino reflete lindamente a natureza inclusiva do clube, com versos como: “Não importa de onde viemos, do sul ou do norte, ... Uma bandeira nos une”.

Letra do hino do Barcelona, “Cant del Barça”

Tot el camp

És um clamor

Som a gente blaugrana

Tant se val d’on venim

Se do sul ou do norte

Agora estamos de acordo

Estamos de acordo

Uma bandeira nos une

Blaugrana ao vento

Um grito ousado

Temos um nome, todos o conhecem

BARSA BARSA BAAAAARSA!

Jogadores

Torcedores

Unidos permanecemos

Tantos anos cheios de esforço

Gritamos tantos gols

E ficou provado, ficou provado

Que ninguém jamais será capaz de nos dobrar

Blaugrana ao vento

Um grito ousado

Temos um nome, todos sabem

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Vídeo dos torcedores do Barcelona cantando “Cant del Barça”

Tradução para o inglês da letra de “Cant del Barça”

Todo o campo

Todo o estádio

É um clamor

torce ruidosamente

Somos a torcida blaugrana

Somos os torcedores azul e marrom

Não importa de onde viemos

Não importa de onde viemos

Seja do sul ou do norte

Seja do sul ou do norte

Agora estamos de acordo, estamos de acordo

Agora todos concordamos - todos concordamos

Uma bandeira nos une

Uma bandeira nos une como irmãos

Azul e vermelho ao vento

Azul e marrom ao vento

Um grito valente

Um grito valente

Temos um nome que todos conhecem

Temos um nome que todos conhecem

Barça, Barça, Baaarça!

Jogadores

Jogadores

Torcedores

Torcedores

Juntos somos fortes

Juntos somos fortes

São muitos anos repletos de esforços

Muitos anos repletos de apoio

São muitos gols que comemoramos

Nós comemoramos muitos gols

Isso foi demonstrado Isso foi demonstrado

E nós demonstramos - nós demonstramos

Que ninguém jamais poderá nos separar

Que ninguém jamais poderá nos separar

Blaugrana ao vento

Azul marrom ao vento

Um grito valente

Um grito valente

Temos um nome que todos conhecem

Temos um nome que todos conhecem

Barça, Barça, Baaarça!

Leia mais

Hino nacional da Escócia: letra e significado de Flower of Scotland

Hino nacional da França: letra e significado de La Marseillaise