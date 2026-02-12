Hino nacional da Itália: letra, vídeo e significado de “Il Canto degli Italiani” / “Fratelli d'Italia” explicados

O hino nacional da Itália sempre foi um dos favoritos dos fãs em grandes torneios.

Os astros da Azzurra se alinham e cantam o hino com entusiasmo, e a paixão dos jogadores, bem como o ritmo da música, fazem com que ele se destaque dos demais.

A GOAL analisa um dos hinos nacionais mais emblemáticos de todos... Fratelli d'Italia.

Qual é o hino da seleção italiana de futebol?

O título original do hino é Il Canto degli Italiani, que significa “A Canção dos Italianos”, mas também é conhecido pelas palavras iniciais da música, Fratelli d'Italia, tradução: Irmãos da Itália.

Curiosamente, porém, o hino completo raramente é cantado. Normalmente, o verso inicial é cantado duas vezes, seguido pelo refrão, e termina com um forte “Si!” (Sim!).

Letra completa do hino nacional da Itália

Irmãos da Itália,

a Itália despertou,

do elmo de Cipião

cobriu sua cabeça.

Onde está a Vitória?

Ofereça-lhe a sua cabeleira,

pois escrava de Roma

Deus a criou.



[Refrão]: Unamo-nos em coorte,

estamos prontos para a morte.

Estamos prontos para a morte,

a Itália chamou.



Vamos nos unir,

estamos prontos para a morte.

Estamos prontos para a morte,

a Itália chamou!



Durante séculos fomos

pisoteados, ridicularizados,

porque não somos um povo,

porque estamos divididos.

Reúna-nos sob uma única

bandeira, uma esperança:

de nos fundirmos juntos

já soou a hora.



(Refrão)

Vamos nos unir, amar-nos,

a união e o amor

revelam aos povos

os caminhos do Senhor.

Juramos libertar

a terra natal:

unidos, por Deus,

quem poderá nos vencer?



(Refrão)

Das Alpes à Sicília

em toda parte é Legnano,

todos os homens de Ferruccio

tem o coração, tem a mão,

as crianças da Itália

chamam-se Balilla,

o som de cada campainha

tocou as Vésperas.



(Refrão)

São juncos que se dobram

as espadas vendidas:

já a Águia da Áustria

perdeu suas penas.

O sangue da Itália,

o sangue polonês,

bebido, com o cossaco,

mas o coração queimou.



(Refrão)



Hino nacional italiano (tradução para o inglês)

Irmãos da Itália,

A Itália despertou,

Amarrou o capacete de Cipião

sobre sua cabeça.

Onde está a vitória?

Que ela se curve,

Pois Deus a criou

Escrava de Roma.

Vamos nos unir em uma coorte,

Estamos prontos para morrer.

Estamos prontos para morrer,

A Itália chamou.

Vamos nos unir em uma coorte,

Estamos prontos para morrer.

Estamos prontos para morrer,

A Itália chamou, sim!

Durante séculos, fomos

oprimidos, ridicularizados,

porque não somos um só povo,

porque estamos divididos.

Que uma bandeira, uma esperança

nos una a todos.

Chegou a hora

para nos unirmos.



(Refrão)





Vamos nos unir, vamos amar uns aos outros,

Pela união e pelo amor

Revelar ao povo

Os caminhos do Senhor.

Vamos jurar libertar

A terra onde nascemos:

Unidos, por Deus,

Quem pode nos vencer?



(Refrão)





Dos Alpes à Sicília,

Legnano está em toda parte;

Todo homem tem o coração

e a mão de Ferruccio

As crianças da Itália

São todos chamados de Balilla;

Cada toque de trombeta

toca as Vésperas.



(Refrão)





Espadas mercenárias,

são canas frágeis.

A águia austríaca

já perdeu suas penas.

O sangue da Itália

e o sangue polonês

Bebeu, junto com o cossaco,

Mas queimou seu coração.



(Refrão)

Quem escreveu “Il Canto degli Italiani” e quando ela se tornou o hino oficial?

A letra foi escrita por Goffredo Mameli em setembro de 1847 e foi inspirada no hino francês La Marseillaise. Ele tinha apenas 20 anos na época.

Ele enviou a letra para Turim para que seu colega compositor genovês Michele Novaro colocasse música, em vez de usar uma música já existente.

Ela foi tocada publicamente pela primeira vez naquele dezembro, diante de uma multidão de 30 mil pessoas que vieram de toda a Itália a Gênova para comemorar o 101º aniversário da rebelião popular do bairro genovês de Portoria durante a Guerra da Sucessão Austríaca e também para protestar contra as ocupações estrangeiras na Itália.

Durante o reinado de Benito Mussolini, canções que não fossem explicitamente fascistas foram proibidas ou desencorajadas, mas Il Canto degli Italiani foi tolerada e acabou sendo vista como o hino oficial.

Após a Segunda Guerra Mundial, a canção teve um ressurgimento, especialmente entre os antifascistas, e foi declarada hino nacional provisório do país em 1946. Ela deveria ter sido oficialmente adotada na constituição como hino oficial, mas não houve decreto legislativo para confirmá-la.

A canção continuou popular na Itália e entre os italianos no exterior, mas foi somente em 2017 que a Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para confirmar o Canto degli Italiani como hino oficial da República Italiana.

