Hino nacional da Itália: letra, vídeo e significado de “Il Canto degli Italiani” / “Fratelli d'Italia” explicados

O hino nacional da Itália sempre foi um dos favoritos dos fãs em grandes torneios.
Os astros da Azzurra se alinham e cantam o hino com entusiasmo, e a paixão dos jogadores, bem como o ritmo da música, fazem com que ele se destaque dos demais.
A GOAL analisa um dos hinos nacionais mais emblemáticos de todos... Fratelli d'Italia.
Qual é o hino da seleção italiana de futebol?
O título original do hino é Il Canto degli Italiani, que significa “A Canção dos Italianos”, mas também é conhecido pelas palavras iniciais da música, Fratelli d'Italia, tradução: Irmãos da Itália.
Curiosamente, porém, o hino completo raramente é cantado. Normalmente, o verso inicial é cantado duas vezes, seguido pelo refrão, e termina com um forte “Si!” (Sim!).
Letra completa do hino nacional da Itália
Irmãos da Itália,
a Itália despertou,
do elmo de Cipião
cobriu sua cabeça.
Onde está a Vitória?
Ofereça-lhe a sua cabeleira,
pois escrava de Roma
Deus a criou.
[Refrão]: Unamo-nos em coorte,
estamos prontos para a morte.
Estamos prontos para a morte,
a Itália chamou.
Vamos nos unir,
estamos prontos para a morte.
Estamos prontos para a morte,
a Itália chamou!
Durante séculos fomos
pisoteados, ridicularizados,
porque não somos um povo,
porque estamos divididos.
Reúna-nos sob uma única
bandeira, uma esperança:
de nos fundirmos juntos
já soou a hora.
(Refrão)
Vamos nos unir, amar-nos,
a união e o amor
revelam aos povos
os caminhos do Senhor.
Juramos libertar
a terra natal:
unidos, por Deus,
quem poderá nos vencer?
(Refrão)
Das Alpes à Sicília
em toda parte é Legnano,
todos os homens de Ferruccio
tem o coração, tem a mão,
as crianças da Itália
chamam-se Balilla,
o som de cada campainha
tocou as Vésperas.
(Refrão)
São juncos que se dobram
as espadas vendidas:
já a Águia da Áustria
perdeu suas penas.
O sangue da Itália,
o sangue polonês,
bebido, com o cossaco,
mas o coração queimou.
(Refrão)
Hino nacional italiano (tradução para o inglês)
Irmãos da Itália,
A Itália despertou,
Amarrou o capacete de Cipião
sobre sua cabeça.
Onde está a vitória?
Que ela se curve,
Pois Deus a criou
Escrava de Roma.
Vamos nos unir em uma coorte,
Estamos prontos para morrer.
Estamos prontos para morrer,
A Itália chamou.
Vamos nos unir em uma coorte,
Estamos prontos para morrer.
Estamos prontos para morrer,
A Itália chamou, sim!
Durante séculos, fomos
oprimidos, ridicularizados,
porque não somos um só povo,
porque estamos divididos.
Que uma bandeira, uma esperança
nos una a todos.
Chegou a hora
para nos unirmos.
(Refrão)
Vamos nos unir, vamos amar uns aos outros,
Pela união e pelo amor
Revelar ao povo
Os caminhos do Senhor.
Vamos jurar libertar
A terra onde nascemos:
Unidos, por Deus,
Quem pode nos vencer?
(Refrão)
Dos Alpes à Sicília,
Legnano está em toda parte;
Todo homem tem o coração
e a mão de Ferruccio
As crianças da Itália
São todos chamados de Balilla;
Cada toque de trombeta
toca as Vésperas.
(Refrão)
Espadas mercenárias,
são canas frágeis.
A águia austríaca
já perdeu suas penas.
O sangue da Itália
e o sangue polonês
Bebeu, junto com o cossaco,
Mas queimou seu coração.
(Refrão)
Quem escreveu “Il Canto degli Italiani” e quando ela se tornou o hino oficial?Getty
A letra foi escrita por Goffredo Mameli em setembro de 1847 e foi inspirada no hino francês La Marseillaise. Ele tinha apenas 20 anos na época.
Ele enviou a letra para Turim para que seu colega compositor genovês Michele Novaro colocasse música, em vez de usar uma música já existente.
Ela foi tocada publicamente pela primeira vez naquele dezembro, diante de uma multidão de 30 mil pessoas que vieram de toda a Itália a Gênova para comemorar o 101º aniversário da rebelião popular do bairro genovês de Portoria durante a Guerra da Sucessão Austríaca e também para protestar contra as ocupações estrangeiras na Itália.
Durante o reinado de Benito Mussolini, canções que não fossem explicitamente fascistas foram proibidas ou desencorajadas, mas Il Canto degli Italiani foi tolerada e acabou sendo vista como o hino oficial.
Após a Segunda Guerra Mundial, a canção teve um ressurgimento, especialmente entre os antifascistas, e foi declarada hino nacional provisório do país em 1946. Ela deveria ter sido oficialmente adotada na constituição como hino oficial, mas não houve decreto legislativo para confirmá-la.
A canção continuou popular na Itália e entre os italianos no exterior, mas foi somente em 2017 que a Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para confirmar o Canto degli Italiani como hino oficial da República Italiana.
