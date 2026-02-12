Hino nacional da Inglaterra: letra completa e significado de God Save the King

A execução dos hinos nacionais antes dos jogos internacionais de futebol é uma tradição de longa data do esporte. Os jogadores se alinham na linha lateral para o que é, na verdade, um último gesto emocionante antes do início da batalha em campo.

Para alguns — incluindo jogadores —, o hino nacional desperta emoções e cantá-lo é um componente essencial do futebol internacional. Outros respeitam o momento em silêncio, enquanto alguns poucos podem até não gostar dele.

Aqui, a GOAL analisa o hino nacional da Inglaterra, a letra e o significado da música.

Qual é o hino nacional da seleção inglesa de futebol?

Nome: God Save the King Compositor: Desconhecido Ano de adoção: 1745

“Deus Salve o Rei”(anteriormente“Deus Salve a Rainha”) é o hino utilizado pela seleção nacional da Inglaterra como hino esportivo em partidas internacionais.

Oficialmente, God Save the King é o hino nacional do Reino Unido, mas é sinônimo da Inglaterra desde que surgiu pela primeira vez em 1745.

De modo geral, apenas o primeiro verso de Deus Salve o Rei é usado no esporte, o que significa que ele se enquadra nos regulamentos da FIFA relativos a hinos nacionais, que determinam que o hino de cada equipe não deve exceder 90 segundos de duração.

A música tende a ser usada quando a nação é representada em eventos esportivos, mas há algumas exceções. A seleção inglesa de críquete, por exemplo, usa “Jerusalem” como seu hino.

Não se sabe ao certo quem escreveu o hino, mas atribuições foram feitas ao compositor inglês John Bull.

Letra completa de “God Save the King”

God Save the King (ou God Save the Queen) foi adotada como hino nacional britânico em 1745 e permanece assim até hoje.

A canção é uma ode ao monarca em exercício e invoca a preservação divina de seu reinado, bem como a derrota de seus inimigos.

A letra original referia-se especificamente ao então monarca britânico, o rei George II, e várias versões, incluindo algumas com um tom mais militarista, surgiram ao longo dos anos.

No entanto, a música foi padronizada e você pode ver a versão completa abaixo.

Deus salve o rei

Deus salve nosso gracioso Rei!

Viva nosso nobre Rei!

Deus salve o Rei!



Envie-o vitorioso,

Feliz e glorioso,

Que reine por muito tempo sobre nós:

Deus salve o Rei!



Ó Senhor, nosso Deus, levante-se,

Dispersa os seus inimigos,

E faça-os cair:

Confunda suas políticas,

frustre seus truques maliciosos,

Em Ti depositamos nossas esperanças:

Deus nos salve a todos.

Suas melhores dádivas reservadas,

Sobre ele, por favor, derrame;

Que ele reine por muito tempo:

Que ele defenda nossas leis,

E sempre nos dê motivos

De cantar com o coração e a voz:

Deus salve o Rei!

Controvérsia e hinos alternativos da Inglaterra

No futebol, o Reino Unido é representado por quatro seleções nacionais: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. No entanto, apenas as seleções da Inglaterra e da Irlanda do Norte utilizam o hino nacional britânico antes dos jogos, enquanto as seleções da Escócia e do País de Gales têm seus próprios hinos nacionais exclusivos - “Flower of Scotland” e “Hen Wlad Fy Nhadau” (“Old Land of My Fathers”).

Com a Escócia e o País de Gales adotando hinos separados e distintos para o esporte, o uso do hino nacional britânico pela Inglaterra — que oficialmente abrange todo o Reino Unido — tem sido um tema ocasional de discussão entre políticos, torcedores e atletas.

A questão foi levantada em várias ocasiões e, em 2016, uma moção apresentada pelo deputado trabalhista Toby Perkins, pedindo a adoção de um hino nacional exclusivamente inglês, foi debatida no parlamento britânico. Perkins observou que God Save the Queen antes dos jogos da Inglaterra “reflete a sensação de que vemos a Grã-Bretanha e a Inglaterra como sinônimos”.

Uma pesquisa realizada em 2007 pelo grupo de campanha “Anthem4England” revelou que “Jerusalem” — a música usada pela seleção inglesa de críquete — foi a alternativa preferida, à frente de sugestões como “Land of Hope and Glory” e “Rule Britannia”. Outros, incluindo Perkins, sugeriram que uma nova música poderia ser composta especificamente para a ocasião.

Curiosamente, God Save the Queen às vezes recebe respostas negativas dos torcedores adversários. Em 2005, por exemplo, o hino foi vaiado pelos torcedores galeses em Cardiff antes de uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre o País de Gales e a Inglaterra. Na época, o então capitão da Inglaterra, David Beckham, comentou: “Os jogadores já estavam animados para o jogo, mas quando ouviram isso, ficaram ainda mais motivados”.

Em 2017, a Associação Escocesa de Futebol (SFA) foi multada em £ 4.000 pela FIFA depois que os torcedores vaiaram God Save the Queen antes de uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre a Escócia e a Inglaterra em Glasgow.

Os torcedores do clube Liverpool, da Premier League, também são conhecidos por vaiar o hino, em consonância com o espírito de “Scouse not English” (Scouse, não inglês).

Outras equipes usam God Save the King?

Como mencionado, a seleção da Irlanda do Norte também usa God Save the King como hino antes dos jogos internacionais, mas não sem controvérsia.

O hino é particularmente polêmico na Irlanda do Norte porque não é considerado representativo das pessoas da região que se consideram irlandesas e não britânicas.

O ex-presidente da Associação Irlandesa de Futebol (IFA), Jim Shaw, reconheceu a dificuldade do hino em uma entrevista de 2016 ao Belfast Telegraph.

“Se mantivermos, irritaremos as pessoas e sabemos que, se o retirarmos, haverá muitos torcedores irritados”, disse Shaw. “Mas não cabe à Federação Irlandesa de Futebol decidir qual é o hino nacional da Irlanda do Norte. Isso cabe ao governo descentralizado em Stormont.”

Sendo o hino do Reino Unido, God Save the Queen (como era) também foi usado pela seleção de futebol da Grã-Bretanha durante as Olimpíadas de 2012. No entanto, alguns jogadores das equipes masculina e feminina — especificamente os do País de Gales e da Escócia — enfrentaram críticas de alguns setores por não cantarem.

Por outro lado, embora não use God Save the King, o hino nacional de Liechtenstein,“Oben am jungen Rhein”(“No alto do jovem Reno”), usa exatamente a mesma melodia, o que tem sido motivo de pequena confusão em jogos contra a Irlanda do Norte e a Inglaterra.

Curiosamente, nações da Commonwealth como Austrália, Nova Zelândia e Canadá usam God Save the King como hino real oficial, mas cada uma delas também tem seus próprios hinos.

