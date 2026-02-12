Hino do Manchester City, “Blue Moon”: letra, vídeo e significado do hino dos Cityzens

Os torcedoresdo Manchester City são conhecidos por cantar a música Blue Moon em apoio ao seu time sempre que ele entra em campo.

A famosa canção “Blue Moon” tem suas raízes na estimada colaboração entre o compositor Richard Rodgers e o letrista Lorenz Hart, figuras renomadas na composição musical americana.

Com mais de 60 interpretações diferentes, “Blue Moon” foi gravada por uma lista diversificada de artistas, cada um com sua versão única da música.

Músicos conceituados como Django Reinhardt, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Julie London, Sam Cooke, Frank Sinatra, Dean Martin, The Supremes, Bob Dylan, Rod Stewart e muitos outros deixaram sua marca na melodia atemporal.

Mas qual é a letra e como surgiu o refrão? A GOAL analisa.

Letra da música Blue Moon - Hino de entrada do Manchester City

A letra da música Blue Moon, cantada pelos torcedores do Manchester City, pode ser lida na íntegra abaixo.

Lua azul,

Você me viu sozinho

Sem um sonho no meu coração

Sem um amor para chamar de meu.

Lua azul,

Você sabia exatamente por que eu estava ali

Você me ouviu rezando por

Alguém por quem eu realmente pudesse me importar.

E então, de repente, apareceu diante de mim

A única que meus braços vão abraçar

Ouvi alguém sussurrar: por favor, adore-me

E quando olhei, a lua se transformou em ouro.

Lua azul,

Agora não estou mais sozinho

Sem um sonho no meu coração

Sem um amor só meu.

Vídeo dos torcedores do Manchester City cantando Blue Moon

Por que os torcedores do Manchester City cantam Blue Moon?

Durante a década de 1980, os clubes começaram a adotar novas canções nas arquibancadas como alternativa aos cânticos tradicionais.

Curiosamente, “Blue Moon” surgiu inicialmente como um canto entre os torcedores do Crewe Alexandra antes de ser adotada e personalizada pelos Blues nas últimas décadas.

Gary James, um respeitado historiador da história do City, disse: “Lembro-me vividamente de ouvi-la pela primeira vez durante o jogo de abertura da temporada 1989-90 em Liverpool. Até aquele momento, ela não havia sido cantada pelos torcedores nas temporadas anteriores.

“Após a partida em Anfield, os torcedores do City foram retidos por um tempo, e alguns rapazes começaram a cantá-la enquanto saíamos. Eles cantaram uma versão um tanto melancólica, mas ela rapidamente pegou.”

Várias interpretações de “Blue Moon” por artistas como Doves, Supra, The Marcels, Sha Na Na e Beady Eye foram tocadas no Etihad Stadium.

No entanto, a versão mais memorável e apreciada é, sem dúvida, quando o coro de apaixonados torcedores do Blues canta a letra com paixão inabalável durante os 90 minutos de um jogo.

É uma demonstração cativante de apoio e lealdade ao clube, que certamente continuará.

