Higuita fez escola: Balotelli usa acrobacia para marcar "gol do escorpião"

Atacante vive boa fase na França, onde saiu do Nice para o Olympique de Marseille

Mario Balotelli é um dos principais destaques da temporada 2018/19 da Ligue 1. O italiano trocou recentemente o Nice pelo Olympique de Marseille, equipe onde participou de quatro jogos e marcou três gols até o momento.

Em momento de descontração, o atacante, que estava brincando com o irmão e também jogador de futebol, Enock Barwuah, demonstrou habilidade e acrobacia. O camisa 9 fez embaixadinhas e mandou a bola para o gol no alto, de calcanhar.

Os fãs de Balotelli gostaram do estilo do arremate e fizeram graça nos comentários da postagem feita no Twitter. Houve até quem lembrasse da defesa feita por René Higuita contra a Inglaterra, no que ficou conhecida como a "defesa do escorpião".

Será que agora temos também o "gol do escorpião"?