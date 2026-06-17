Hervé Renard escreve uma mensagem comovente sobre Lamouchi

O francês Hervé Renard se prepara para sua terceira participação consecutiva na Copa do Mundo, mas, desta vez, no banco de reservas da seleção tunisiana.

Após passagens pelo Marrocos em 2018 e pela Arábia Saudita na edição de 2022, o técnico de 57 anos foi nomeado diretor técnico da seleção dos Águias de Cartago para a Copa do Mundo de 2026.

Em um clima tenso, após a goleada sofrida pela seleção tunisiana contra a Suécia (5 a 1) — que levou à demissão de Sabri Lamouchi —, o novo técnico almeja grandes conquistas, e Renard demonstrou, durante uma coletiva de imprensa, sua determinação nesse sentido desde o início.

Hervé Renard afirmou em uma coletiva de imprensa, nesta quarta-feira: “Quando entraram em contato comigo, não hesitei nem por um segundo”.

E continuou: “No futebol, enquanto houver vida, há esperança. Além disso, trata-se da Copa do Mundo, um evento excepcional. Conheço a paixão que envolve esse evento, e foi isso que me levou a aceitar o cargo. É um desafio nada fácil, mas motivador”. Em seguida, o técnico francês dirigiu uma mensagem a Lmouchi, na qual disse: “Conheço Sabri (Lemouche) pessoalmente, e quando algo assim acontece com um técnico, sempre me coloco no lugar dele, pois já passei por uma experiência semelhante na minha carreira, e é extremamente dolorosa. Precisamos valorizar seus esforços. Foi ele quem pagou o preço por aquele primeiro jogo desastroso, e tenho certeza de que os jogadores estão cientes disso e sentem pena dele.”

Vale lembrar que a próxima partida da seleção da Tunísia será contra o Japão, na manhã do próximo domingo, pela segunda rodada da fase de grupos.