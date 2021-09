Por que Messi desfalca o PSG contra o Montpellier, na Ligue 1?

O argentino desfalca o Paris Saint-Germain no jogo deste sábado (25), às 16h (de Brasília)

Quem esperava ver o trio "MNM", Messi, Neymar e Mbappé, novamente juntos contra o Montpellier, pela Ligue 1, terá esperar mais um pouco: o argentino está fora do jogo e desfalcará o PSG na próxima rodada do Campeonato Francês.

Ainda sem marcar pelo novo clube, Messi se recupera de lesão no joelho e não está confirmado nem na próxima rodada da Liga dos Campeões, contra o Manchester City.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (24), o treinador Mauricio Pochettino falou sobre a contusão do craque e destacou o trabalho do departamento médico do PSG.

"Nós precisamos ter calma. Messi está evoluindo, estamos trabalhando para tê-lo contra o City." explicou o técnico. "Ele voltou a correr hoje. Esperamos que evolua rápido e consiga estar presente no meio de semana. A equipe médica está confiante na sua recuperação, mas precisamos ter cautela."

Lesionado, o argentino saiu substituído na partida diante do Lyon, com dores no joelho. Assim, está trabalhando para retornar contra o City, mas já está confirmado como desfalque contra o Montpellier.

Invicto na Ligue 1, o PSG tem sete vitórias em sete jogos e é o líder isolado da competição, com 21 pontos contra 14 do vice-líder Olympique de Marselha.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Montpellier neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Parc de Princes, pela oitava rodada do Campeonato Francês.