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"Herói do minuto 90" no Bernabéu: como o Barcelona perdeu Aspe para o Real Madrid?

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Deco o recusou e o Merengue o roubou

No momento em que o Barcelona buscava um atacante decisivo para compensar os números de Lewandowski e Ferran Torres, os bastidores da janela de transferências revelaram uma decisão polêmica dentro dos corredores do Camp Nou, cujo protagonista foi o ex-atacante do Valencia, Carlos Espí, que acabou vestindo a camisa do rival Real Madrid.

Mas por que o Barcelona descartou a ideia de contratar Espí, mesmo tendo-o à sua disposição? De acordo com o que revelou o jornalista Siqui Rodríguez no programa "Què T'hi Jugues", a resposta se resume a uma expressão: a aposta financeira.

O clube catalão de fato estudou o nome de Carlos Espí durante o verão, e Deco o considerava um bom jogador e com potencial de evolução, mas a diretoria do clube esbarrou no valor da multa rescisória, de 25 milhões de euros, um número que o Barcelona se recusou a pagar por um jogador que não seria titular no esquema de Hansi Flick.

Rodríguez disse: "Carlos Espí foi oferecido ao Barcelona, que o considera um bom jogador. Mas eles o recusaram, por razões que incluem não quererem pagar 25 milhões de euros por um jogador que não seria titular".

O plano alternativo do Barcelona: uma aposta de 1,5 milhão

Essa decisão veio em meio ao fracasso do plano principal, que visava a contratação de Julián Álvarez e de outro atacante eficiente para compensar os 39 gols marcados por Lewandowski e Torres juntos na temporada passada, já que o Atlético de Madrid fechou completamente a porta para a saída do argentino.

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Diante da escassez de atacantes de referência no mercado, Flick e Deco decidiram não arriscar, e apostar em soluções internas provisórias, escalando Raphinha na posição de centroavante, com a possibilidade de utilizar Gordon, Adeyemi e Dani Olmo na mesma função até janeiro, pelo menos.

Já a verdadeira aposta do Barcelona na posição de centroavante foi outro nome, cujo custo é 16 vezes menor, e Rodríguez explica: "A aposta é Hamza Abdelkarim, ele custou 1,5 milhão de euros, é jovem, e acreditam que ele pode ser uma opção alternativa, um atacante decisivo. Uma aposta de 1,5 milhão de euros é razoável; já uma aposta de 25 milhões de euros é mais arriscada".

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O Real Madrid agarra a oportunidade de ouro

Essa hesitação catalã foi aproveitada com inteligência pelo Real Madrid, pois, após a saída de Gonzalo para a Premier League e sua necessidade urgente de um atacante substituto, o clube merengue fechou o acordo por Espí em uma operação relâmpago.

E o atacante vindo do Levante não demorou a responder, pois, depois de entrar como substituto nas duas primeiras partidas, foi decisivo na partida de estreia contra o Espanyol, quando marcou o gol da vitória aos 90 minutos, apenas 10 minutos após sua entrada, confirmando que o Barcelona talvez tenha perdido uma aposta que poderia ter vencido.

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