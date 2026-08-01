É bem possível que Ferran Torres já tenha feito sua última partida pelo Barcelona. Entre outros, o especialista em mercado da bola Matteo Moretto informa que o espanhol está aberto ao Paris Saint-Germain e que a transferência pode acontecer rapidamente.

O interesse do PSG em Ferran certamente não é novidade. Em meados de julho, a Sky Italia já revelou que os franceses gostariam de fazer negócio com o Barcelona, onde seu contrato vai até meados de 2027.

Moretto informa que as negociações entre Ferran e o Barcelona por um novo contrato "estão completamente travadas" e que ele, também por isso, tem interesse no PSG.

"As condições contratuais entre Ferran e o clube francês não representam problema algum", diz a informação. "Ambos os clubes entrarão em contato direto nos próximos dias para negociar a taxa de transferência definitiva. A transferência pode ser acelerada em breve."

O Barcelona, apesar de o contrato de Ferran durar apenas mais um ano, vai querer aproveitar o novo status do atacante. Graças ao chute certeiro na prorrogação, ele levou a Espanha ao título mundial às custas da Argentina (1 a 0).

Fabrizio Romano escreve que PSG e Ferran "seguem em contato direto" por uma transferência e que o Barcelona, em princípio, não quer vender. Só se Ferran indicar oficialmente que quer sair é que o Barcelona estará aberto a negociações.

O PSG pode usar um pouco de sangue novo no ataque após as saídas de Gonçalo Ramos (Milan) e Lee Kang-in (Atlético de Madrid). Além disso, a saída de Bradley Barcola é quase certa, e há dúvidas em torno do nome de Ibrahim Mbaye.

Além de Torres, os parisienses também querem muito se reforçar com a joia do Ajax Mika Godts. O ponta esquerda está aberto à transferência e chegou a um acordo pessoal. Agora, o PSG ainda precisa convencer o Ajax.