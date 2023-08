Hernanes conclui curso de treinador da UEFA

Ex-jogador de São Paulo, Lazio, Juventus e Internazionale já pode comandar equipes de base e times da Série D, além de ser auxiliar técnico na Série C

O ex-jogador Hernanes concluiu, nesta sexta-feira (4), o curso de treinador UEFA B, ministrado pela Federação Italiana de Futebol em parceria com a UEFA.

Realizado no Centro Técnico de Coverciano, na região de Florença, entre os dias 17 de julho e 4 de agosto, o curso contou com 8 horas diárias de aula e preparou os alunos para ministrar treinamentos para equipes de base (exceto juniores de Série A e B), treinar equipes da Série D e ser auxiliar técnico na Série C.

Entre os alunos da turma de Hernanes também estavam os ex-jogadores Franck Ribéry, ex-Bayern de Munique e seleção francesa, Alessandro Diamante, que atuou por Fiorentina e seleção italiana, Cristian Maggio, que jogou no Napoli e na seleção italiana e Lorenzo Tonelli, que atuou em clubes como Sampdoria, Napoli e Empoli.

Mais artigos abaixo

"Ainda não sei exatamente que papel vou ocupar no mercado do futebol, mas estou em busca de conhecimento para estar apto a ocupar funções na área, caso apareça alguma oportunidade", afirmou o Profeta.

Hernanes, que atualmente vive na Itália com a família, administra seus negócios no país, entre eles a vinícola Ca' Del Profeta, uma pousada e um restaurante, localizados na propria vinícola, além de uma enoteca, em Turim.