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Herdeiro de Enzo: Chelsea acerta contratação de africano

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O Chelsea chegou a um acordo preliminar com o Monaco para a contratação do meio-campista senegalês Lamine Camara, com o objetivo de compensar a iminente saída de Enzo Fernández.

Enzo está próximo de deixar o Chelsea neste verão e se transferir para o Manchester City, para voltar a jogar sob o comando do treinador Enzo Maresca e compensar a saída de Rodri para o Barcelona.

De acordo com o site Tribuna, citando o confiável jornalista Sacha Tavolieri, o Chelsea concordou em pagar um valor próximo a 45 milhões de euros, incluindo bônus, pela contratação de Camara.

O negócio de Camara está próximo de ser finalmente concluído, já que os dois clubes discutem atualmente apenas alguns detalhes menores, como as condições de pagamento do valor da transferência, além de algumas bonificações.

Lamine Camara tem 22 anos, e seu contrato com o Monaco se estende até o verão de 2029.

A contratação de Camara permitiria ao Chelsea abrir as portas para a transferência de Enzo Fernández ao Manchester City, em um negócio que pode adicionar ainda mais emoção às últimas horas do mercado de transferências do verão de 2026.

Enzo, de 25 anos, havia se juntado ao Chelsea no inverno de 2023, e seu contrato se estende até o verão de 2032.

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