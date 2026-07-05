Henderson, “brincando”: Vamos recorrer ao Viagra contra o México

Jordan Henderson, meio-campista da seleção inglesa, gerou uma polêmica engraçada antes do confronto contra o México, na madrugada desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo, ao comentar com humor a discussão em torno do uso do Viagra para combater os efeitos da altitude no Estádio Azteca.

Henderson, que participa da Copa do Mundo pela quarta vez, brincou em declarações à imprensa: “A Viagra ajuda”, em uma referência irônica às notícias que circularam nos últimos dias sobre a possibilidade de a seleção inglesa recorrer ao medicamento para lidar com a falta de oxigênio causada pela altitude do estádio, que ultrapassa 2.200 metros acima do nível do mar.

Os comentários do experiente meio-campista vieram depois que Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, negou categoricamente a veracidade dessas informações, afirmando: “Não recebemos essa informação. Ela não é verdadeira”, numa tentativa de encerrar a polêmica que ofuscou os preparativos para a partida decisiva.

Apesar da negação oficial, o princípio ativo do Viagra (sildenafil) é utilizado clinicamente como vasodilatador pulmonar e pode ajudar a amenizar os efeitos da doença da altitude, causada pela baixa pressão atmosférica e pela falta de oxigênio em regiões elevadas, o que explica a disseminação dessas especulações.

A Inglaterra se prepara para disputar uma das partidas mais difíceis de sua história na Copa do Mundo, quando enfrentará o México no lendário Estádio Azteca, em um confronto em que o desafio não se limita apenas ao adversário, mas se estende ao fator da altitude extrema, que causa falta de ar e falta de oxigênio.

Tuchel confirmou que sua equipe está ciente da dificuldade das condições, afirmando: “Temos que aceitar essa desvantagem. Eles jogam a maioria de suas partidas no México. Os primeiros 15 minutos são decisivos para lidar com a pressão, e não podemos reclamar”.