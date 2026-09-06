Harry Maguire, jogador do Manchester United, sofreu uma lesão terrível no rosto apenas segundos após o início da partida de sua equipe contra o Everton pela Premier League.

O zagueiro de 33 anos manteve seu lugar na escalação titular após ter desempenhado um papel fundamental na vitória do Manchester United por 5 a 2 sobre o Ipswich, na semana passada.

Maguire, que foi o protagonista do polêmico gol contra de Jacob Greaves na partida que terminou em vitória, provocou um início doloroso do confronto contra o Everton.

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De acordo com o jornal "The Sun", não havia se passado nem um minuto do início da partida quando o jogador inglês se envolveu em uma terrível colisão de cabeça com o atacante do Everton, Thierno Barry.

Os socorristas correram para o gramado depois que Maguire caiu ao chão em decorrência da preocupante colisão.

O sangue começou a jorrar do nariz do zagueiro assim que ele chegou ao estádio Hill Dickinson.

Os companheiros de equipe também foram vistos se reunindo em torno de Maguire, temendo que o técnico Michael Carrick fosse obrigado a fazer uma substituição precoce.

Mas a equipe médica do Manchester United conseguiu tampar o nariz de Maguire para estancar o fluxo contínuo de sangue.

Apesar de ter perdido a disputa aérea com Barry, ele conseguiu continuar em campo.

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