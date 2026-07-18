Hélène Hendriks não aparece em “De Oranjezomer”: eis o motivo

Hélène Hendriks é a apresentadora fixa do programa “De Oranjezomer”. No entanto, a personalidade da TV de Breda não compareceu ao estúdio no sábado, e Thomas van Groningen assumiu temporariamente o comando do talk show.

“Boa noite, sejam bem-vindos ao ‘De Oranje’... Eu ia dizer ‘De Oranjezondag’, ‘Oranjezaterdag’. Mas não, é o ‘De Oranjezomer’ desta noite de sábado”, assim Van Groningen abre, com uma piada, o programa de entrevistas da SBS6.

“Estou aqui apenas desta vez, porque Hélène Hendriks está em casa por motivos familiares”, explica Van Groningen, justificando por que assumiu a apresentação. “Mas isso não faz diferença. Estou sempre aqui no estacionamento esperando. Até que me deixem entrar. Posso, posso, posso? Bem, hoje à noite posso. E com convidados de peso.”

Maurice Steijn, Hugo Borst, Ben van den Burg, Leontien van Moorsel e Angelo Boonman foram os convidados do programa de sábado. Por isso, o assunto girou principalmente em torno do esporte, com Steijn enfatizando que toma medidas severas quando a palavra “câncer” é usada de forma inadequada. Nesse caso, os jogadores recebem a multa máxima.

Van Groningen perguntou a Van Moorsel como estava o relacionamento entre sua filha, Indy Zijlaard, e Thijs Kraaijeveld, jogador do Feyenoord. Em sua última participação no programa, a ex-ciclista revelou que o relacionamento estava em pausa.

Van Moorsel não quis revelar detalhes sobre essa pausa. Ela também se arrependeu de ter falado abertamente sobre a vida amorosa da filha na ocasião anterior.