Hegemonia de Palmeiras e Flamengo desafia eras e comparações

A dupla divide, igualmente, quatro dos últimos cinco títulos de Brasileirão e Libertadores

A 35ª rodada do Brasileirão 2022 foi de grande celebração para os clubes mais dominantes do nosso futebol atual. A disputa competitiva da Série A foi um mero detalhe para Flamengo e Palmeiras. De um lado, os rubro-negros encheram o Maracanã contra o Corinthians para celebrarem o título de Libertadores recém conquistado sobre o Athletico-PR. Do outro, a torcida alviverde entrou no Allianz Parque comemorando o título brasileiro sacramentado, horas antes, pela derrota do Inter frente o América-MG. O duelo contra o Fortaleza teve ares de amistoso pelo lado palmeirense.

Torcedores de Palmeiras e Flamengo não saborearam sensações raras. O Brasileirão de 2022 conquistado pelo Palmeiras chega na esteira de dois títulos de Libertadores, respectivamente em 2020 e 2021, um Paulista em 2022 e uma Copa do Brasil em 2020. De 2019 para cá, o Flamengo levantou duas Libertadores (2019, 2022) e dois Brasileirões (2019, 2020), além de uma Copa do Brasil (2022) e três estaduais (2019, 2020, 2021). Isso sem contar as supervalorizadas supercopas, que são taças porém não campeonatos.

Dos últimos cinco Brasileirões, apenas um não ficou ou com Palmeiras ou com Flamengo. Na Libertadores, a dupla divide igualmente quatro dos últimos cinco títulos disputados (sendo os alviverdes finalistas duas vezes contra três decisões dos rubro-negros no período). O domínio visto nas duas maiores competições que clubes brasileiros podem disputar é nítida. Isso sem falar em Copa do Brasil ou estaduais.

Getty Images

Getty Images

Um dos efeitos deste período hegemônico, além de uma certa previsibilidade que só o futebol moderno – em qualquer lugar do mundo – consegue permitir, está no tamanho da idolatria e dos recordes que jogadores e treinadores vão conseguindo para si. Pelo lado rubro-negro, os resultados obtidos nos últimos quatro anos já motivam debates questionando se a geração atual pode superar a histórica dos anos 1980. Gabigol agora só estaria atrás de Zico na lista de maiores nomes da história flamenguista? Campeão de quase tudo no comando do Palmeiras, Abel Ferreira é o maior técnico da história alviverde? Qual o tamanho de Dudu, Gustavo Gómez e Weverton no enorme panteão de ídolos palmeirenses?

A resposta cada um tem para si, sejam torcedores ou analistas. Como escreveu o jornalista Carlos Eduardo Mansur em sua ótima coluna para O Globo, “o futebol, além dos títulos, é feito de emoções, de sensações”. Isso torna a missão de comparar Eras distintas algo quase impossível. Mas tanto Flamengo quanto Palmeiras estão tentando.