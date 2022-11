Hazard ainda "pode fazer muito" pela Bélgica - mas não no nível da Copa do Mundo de 2018

Eden Hazard admitiu que seu nível caiu bastante nos últimos quatro anos, mas acredita que ainda pode ser útil para a seleção belga no Qatar

O atacante Eden Hazard já foi colocado entre os principais jogadores do mundo. Contudo, caiu muito de rendimento ao longo dos últimos quatro anos, com problemas físicos, lesões e algumas polêmicas. O camisa 10 da Bélgica reconhece isso, mas acredita que ainda pode “fazer muito” por sua seleção na Copa do Mundo do Qatar, ainda que não no mesmo nível de 2018.

Após uma grande Copa do Mundo na Rússia, Hazard protagonizou uma das grandes transferências do futebol mundial, em 2019, quando foi contratado pelo Real Madrid, para substituir Cristiano Ronaldo. Porém, desde então, ao contrário das expectativas, o jogador vem lutando para reencontrar sua melhor forma física, disputando apenas 72 partidas e marcando sete gols.

Hazard reconhece que vem passando por dificuldades nos últimos anos e que não é o mesmo atacante que infernizou a zaga brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Mesmo assim, ele acredita que ainda pode ser útil para a seleção belga no Qatar.

"Para ser sincero, não tenho mais o nível de 2018. Sofri muito, mental e fisicamente. Não tenho vergonha de dizer isso. Em 2018, talvez eu estivesse entre os 10 melhores do mundo. Vou voltar a este patamar? Acho que não. Mas se meu corpo permitir, ainda posso fazer grandes coisas", disse ao L'Equipe.

Além dos problemas físicos, o camisa 10 belga acredita que perdeu confiança em decorrência das muitas lesões que sofreu, apesar de também reconhecer que tenha “aproveitado” demais seus períodos de férias.

"Mantive a mesma técnica, mas perdi a confiança [...] Quando cheguei ao Real, ganhei peso, como em todo verão. Depois da final entre Chelsea e Arsenal [Europa League], aproveitei minhas férias. Mas depois de duas ou três semanas de preparação, perdi tudo. Será que aproveitei demais? Com ​​certeza."

Apesar de não ser o mesmo Hazard de 2018, ele espera poder ajudar seus companheiros com sua técnica e experiência. A Bélgica estreia na Copa do Mundo do Qatar no dia 23 de novembro, contra o Canadá, em mais uma tentativa de provar que a famosa “geração belga” pode conquistar a taça inédita.