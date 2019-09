Hazard decepciona em seu início no Real Madrid, mas Zidane pede apoio

O belga, mais uma vez, teve atuação tímida apesar de ter sido bastante acionado pelos novos companheiros

Eden Hazard foi a principal contratação feita pelo nesta temporada. O belga, que em 2018 foi um dos protagonistas na histórica campanha de sua seleção na , e no ano seguinte se despediu do com título de e exibições individuais marcantes, chegou ao Santiago Bernabéu com a etiqueta de 100 milhões de euros e recebeu a camisa 7. O recado não poderia ser mais simples: na era pós-Cristiano Ronaldo, ainda se espera que o ponta-esquerda seja o grande nome merengue. Mas o início não é animador.

Hazard já disputou quatro partidas oficiais pelo Real Madrid, três delas como titular. Não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência e criou poucas chances. No clássico contra o Atleti, realizado neste sábado (28) e que terminou sem gols, adicionou mais uma exibição abaixo da expectativa nestas suas primeiras páginas como jogador madridista: sequer arriscou uma finalização, e as duas chances criadas na ponta-esquerda terminaram em arremates bloqueados de Toni Kroos e Karim Benzema. Ou seja, fez muito pouco.

A análise fica ainda mais pesada quando vemos como foram as trocas de passes do Real Madrid (que mesmo jogando fora de casa dominou este quesito, chegando a 55,8% do tempo de bola). Hazard não tem nem a desculpa de dizer que não foi acionado pelos seus companheiros de time. Toni Kroos, o cérebro merengue no meio-campo, escolheu Hazard como destino preferido de seus passes: foram 17 de um total de 89. Ou seja, 19%. Bastante considerável, mas insuficiente para que o belga conseguisse decidir.

Visivelmente longe de ritmo de jogo e acima do peso, Hazard foi facilmente dominado pela defesa colchonera. Foi apenas uma sombra do jogador que todos nós conhecemos. Nem em sua primeira ou na última temporada com o Chelsea o meia demorou tanto para decidir com gols: em 2012, deu assistência em seu segundo jogo, ajudando na vitória por 2 a 0 sobre o ; na temporada passada, contribuiu com dois gols e o mesmo número de assistências nos quatro primeiros compromissos do time.

Evidente que a lesão muscular na coxa, que o tirou de ação do início de temporada oficial, cobra o seu custo. Mas Hazard esteve firme e forte durante a pré-temporada, e em outubro ainda dá mostras claras de não estar na sua melhor forma. Após o empate sem gols, o técnico Zinedine Zidane foi perguntado sobre o assunto e garantiu que o seu grande craque não vai demorar para começar a decidir jogos.

“Não falta muito para Hazard ficar 100%, precisamos apoiá-lo. Temos que seguir, todos, nesta linha”, disse.

A caminhada no Bernabéu está apenas começando, e evidentemente o camisa 7 tem futebol suficiente para fazer o que dele se espera. No entanto, o seu início de caminhada não deixa de ser decepcionante nestes primeiros capítulos.