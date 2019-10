Hazard comemora gol pelo Real Madrid: "Falaram muito... foi importante marcar"

Belga rebate críticas e afirma que confiança para conclusões vai aumentar

Eden Hazard marcou o seu primeiro gol com a camisa no na vitória por 4 a 2 sobre o Granada neste sábado (5), no Santiago Bernabéu, e após ser elogiado por Zinedine Zidane, confessou estar aliviado.

"O primeiro sempre é difícil, mas logo você começa a chutar com mais confiança. Espero marcar muitos gols para este grande clube. É importante marcar para mim", disse o camisa 7 em entrevista à Real Madrid TV.

O belga aproveitou o momento para falar sobre as críticas que recebeu após passar os primeiros meses em branco no clube Merengue.

"As pessoas estão falando e escutei muitas coisas. Por isso foi muito importante para mim", afirmou.

"(o Granada) é um time forte, por isso estavam em segundo. Demos tudo. Sempre se pode melhorar", finalizou.