Hazard, Bale e Marcelo: os problemas do Real e possíveis desfalques para pegar o Barcelona

Três dos pilares do Real Madrid podem desfalcar a equipe diante do Barcelona; veja cada caso

Neste próximo dia 18 de dezembro, na quarta-feira, acontece o primeiro superclásico da temporada: e se enfrentam em duelo originalmente válido pela 10ª rodada da competição, mas que foi adiado para o fim de ano devido aos conflitos que aconteciam na região da Catalunha.

Com as duas equipes empatadas na tabela, o confronto deve valer a liderança da . A partida também será uma chance para Zinedine Zidane e Ernesto Valverde, treinadores de Real e Barça, respectivamente, darem uma resposta às críticas realizadas aos seus trabalhos.

No entanto, o Real Madrid provavelmente terá um desafio a mais para o duelo: terá que enfrentar o Barcelona desfalcado de vários dos seus principais jogadores. Eden Hazard, Marcelo e Gareth Bale todos estão lesionados e podem perder o superclásico.

Confira a situação de cada um dos atletas:

Quem pode desfalcar o Real Madrid contra o Barcelona?

Eden Hazard: só um milagre o fará jogar o superclásico

De acordo com o jornal madrilenho Marca, a situação do craque Eden Hazard é a mais complicada. O belga se lesionou durante o empate do Real Madrid com o PSG pela Liga dos Campeões e foi diagnosticado com uma fratura no tornozelo direito.

Segundo a publicação, Hazard foi visto usando muletas na cidade, e a previsão do Real Madrid é que o belga só volte em 2020. Ou seja: os merengues estarão sem quem talvez seja sua maior esperança no clássico diante do Barcelona.

Marcelo: dúvida cruel

Mais uma vez - é a quarta lesão do lateral na temporada - Marcelo deve perder um jogo decisivo pelo Real Madrid: o brasileiro se lesionou durante os treinos e deve desfalcar os merengues no duelo contra o Barcelona.

Parte médico de Marcelo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 5, 2019

Com uma lesão no músculo solear, Marcelo não deve estar completamente recuperado para o clássico, e o Real deve utilizar Mendy como titular.

Gareth Bale: pode até jogar

O galês é o último jogador do Real Madrid a sofrer com lesões: com um edema no bíceps femoral da perna esquerda, Bale ficará no mínimo uma semana de molho. Mesmo que ele consiga se recuperar a tempo, não deve ser titular.

A ausência de Bale dá lugar a outros jogadores do elenco do Real: Isco vem tendo uma bela sequência e deve continuar titular, e talvez até Rodrygo possa ganhar minutos em seu primeiro superclásico.

Quando é Barcelona x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

A partida entre Barcelona e Real Madrid acontece nesse próximo dia 18, às 16h (horário de Brasília). O duelo é válido pela 10ª rodada da competição e acontecerá no Camp Nou, na Catalunha. A transmissão do jogo ainda não foi anunciada.