Harvey Elliott: a jovem revelação do Liverpool que poderá se tornar o próximo Bale no futebol

Aos 16 anos, o jogador está pronto para treinar com Jurgen Klopp no Liverpool; Elliott foi uma das maiores revelações do Fulham nas últimas temporada

Harvey Elliott, a nova contratação do é, para todos os efeitos, um fã de Gareth Bale. Como Bale, Elliott é um atacante com habilidades no pé esquerdo. O jovem atleta também foi exposto ao futebol de um equipe principal antes de completar 17 anos. Da mesma forma que Bale, o Elliott parece ter o mundo aos seus pés.

O acordo entre Elliott e o Liverpool já estaria concretizado, mas o time inglês segue relutante em divulgar a contratação enquanto tenta negociar uma compensação adequada com o . Aliás, se trata de um dos jovens mais promissores do futebol inglês.

O jogador foi o mais novo atleta a representar o Fulham em um campeonato oficial. Elliott estreou com o clube em uma partida da segunda rodada na Inglesa, em setembro de 2018, com apenas 15 anos. Elliott é também o jogador mais jovem a estrear na Premier League. Ao substituir Cottagers em maio, o atleta quebrou a marca anterior de Matthew Briggs.

Aqueles que assistiram as atuações de Elliott com as equipe das categorias de base do Fulham, ou com a seleção sub-17 da , disseram que o profissional tem o potencial necessário para seguir uma carreira de sucesso no futebol.

"Ele é um grande driblador, ele é muito esperto e tem habilidades com os pés", disse Danny Murphy, ex-jogador com passagens por Liverpool e Fulham. Tom Cairney, atual capitão do Fulham, descreveu a estrela que nasceu em Surrey como "uma sensação" e destacou a autoconfiança "assustadora" do mesmo.

"Ele faz alguns truques mágicos que fazem todos dizerem 'uau'", acrescentou Cairney.

Embora jogue predominantemente do lado esquerdo do campo, muito do futebol de Elliott foi construído pelo lado direito, posição na qual costuma causar problemas aos adversários. A versatilidade do jogador contribui para os grandes times europeus demonstrarem interesse em seu perfil. Na Inglaterra, , e também tentaram negociações. , e até o o colocaram na mira de contratações.

Vale ressaltar que o vínculo entre Elliott e Fulham expirou no final de julho, e, embora os londrinos estivessem desesperados para mantê-lo também se conformaram com a idéia de perdê-lo. O Liverpool seria o destino dos sonhos. Embora tenha crescido em Chertsey, a poucos quilômetros a oeste de Londres, Elliott foi criado como um torcedor dos Reds.

O jogador poderia ter assinado como o Liverpool aos 14 anos, mas optou por permanecer com o Fulham, a quem havia se juntado anos antes, após deixar o Queens Park .



(Foto: Getty Images)

Uma breve pesquisa nas redes sociais trouxe à tona uma antiga conta de Elliott no Twitter, na qual o mostra assistindo a um jogo em Anfield no final da temporada 2013-14. Há ainda uma foto com ele usando as cores do Real Madrid.

Em qualquer caso, é o Liverpool que venceu a corrida para contar com a revelação no elenco. Agora resta ao time do treinador Jurgen Klopp concordar com a compensação imposta pelo Fulham. Fontes confirmaram à Goal que a taxa poderia chegar aos 6,5 milhões de euros (cerca de R$28 milhões).

Mais artigos abaixo

O Fulham estava disposto a fazer de Harvey Elliott uma parte regular do elenco nesta temporada, mas o destino de Elliott deverá ser ao lado de Klopp, no Liverpool.

"Não sei se estou usando as palavras erradas em inglês", disse o ex-treinador do do Fulham, Slavisa Jokanovic, responsável pela estréia de Elliott, e seguiu: “Mas ele é arrogante e positivo. Esse garoto tem a personalidade, ele quer mostrar a você que ele é um jogador muito bom. ”

Lembre-se deste nome.