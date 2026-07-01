Harry Kane evita a humilhação da Inglaterra diante do corajoso Congo

Na quarta-feira, a Inglaterra venceu o Congo por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. A equipe de Thomas Tuchel esteve por muito tempo em desvantagem de 0 a 1, mas Harry Kane foi o grande salvador com dois gols nos minutos finais.

Brian Cipenga causou um susto aos seis minutos ao enganar Jordan Pickford com um chute no canto curto. Um revés para a Inglaterra, que buscava um empate rápido em Atlanta, principalmente por meio de Harry Kane, Jude Bellingham e Noni Madueke.

Além disso, o goleiro Lionel Mpasi mostrou-se imbatível no primeiro tempo. O goleiro congolês fez belas defesas, entre elas uma cabeçada de Bellingham, e também impediu Kane de marcar várias vezes. O atacante reclamou pênalti quando Mpasi pareceu tocá-lo com os punhos, mas a bola não foi para a marca do pênalti.

A Inglaterra se safou por pouco quando Yoane Wissa desperdiçou uma grande chance e acertou a trave. Havia, portanto, muito trabalho a ser feito por Tuchel no intervalo, embora não tenha havido substituições. Após o intervalo, o mesmo cenário: a Inglaterra em busca do empate e o Congo à espreita no contra-ataque. Havia sobretudo impotência por parte dos ingleses, onde Anthony Gordon e Bukayo Saka entraram no lugar de Marcus Rashford e Madueke.

Tuchel parecia muito frustrado à beira do campo. O técnico alemão, às vezes, mal conseguia acreditar no que seus jogadores estavam apresentando em campo. Enquanto isso, o Congo valorizava a vantagem mínima e passava a acreditar cada vez mais em uma grande zebra na Copa do Mundo.

Essa esperança diminuiu bastante quando Kane, a um quarto de hora do fim, se desmarcou com inteligência e cabeceou para o 1 a 1. O maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra estava em grande forma e, aos 85 minutos, mandou a bola para o fundo da rede com um chute lindo e forte, marcando o 2 a 1.

Houve um grande alívio, sobretudo entre os jogadores e torcedores da Inglaterra, após o apito final em Atlanta. O que se segue é um confronto decisivo contra o anfitrião México nas oitavas de final, na próxima segunda-feira, no Azteca.