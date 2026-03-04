Harry Kane eleito o melhor atacante dos últimos 10 anos: estatísticas impressionantes!

No apaixonado mundo dos debates sobre futebol, a questão de quem foi o melhor atacante da última década continua a dividir os torcedores. Harry Kane é um deles.

Ed Hindle tem a missão de convencer a todos de que Kane é simplesmente o atacante mais completo do futebol moderno. Ele combina finalizações precisas com uma visão criativa de uma forma que poucos conseguem igualar.

“Harry Kane é o melhor atacante dos últimos 10 anos, cara”, declara Ed.

“Temos Benzema na França, você sabe”, interrompeu o outro apresentador.

A discussão rapidamente vai além da simples contagem de gols. “Harry Kane estava fazendo números maiores do que Benzema e estava fazendo isso em um time muito pior, em uma liga muito mais difícil também.”

O jogo versátil de Kane se torna o argumento decisivo. “Harry Kane não era apenas um atacante, mas também um jogador de ligação”, insiste Ed. “(Ele é como Benzema), mas um pouco melhor que Benzema.”

Uma contra-pergunta é antecipada e rapidamente rebatida: “(Então você está dizendo que Benzema não sabia fazer a ligação entre o ataque e o meio-campo?) Não estou dizendo que Benzema não sabia, estou dizendo que Harry Kane sabia fazer cinco vezes melhor.”

Em seguida, vem a estatística decisiva. “Harry Kane, em 2021, ganhou a Chuteira de Ouro da Premier League e foi o jogador com mais assistências em uma temporada. Algo que as pessoas gostam de elogiar Salah por fazer, mas ninguém costuma mencionar que Harry Kane fez isso alguns anos antes.”

Este argumento convincente destaca a consistência, versatilidade e impacto de Kane numa das ligas mais difíceis do mundo, apesar de muitas vezes jogar numa equipa menos repleta de estrelas.