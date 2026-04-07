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Harry Kane, apesar da vitória: “Faltou-nos o toque final contra o Real Madrid”

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
H. Kane
Espanha
Alemanha
England

O atacante inglês elogia as defesas de Neuer

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, acredita que sua equipe poderia ter apresentado um desempenho melhor contra o Real Madrid, na noite desta terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Luis Díaz e Harry Kane marcaram os dois gols do Bayern de Munique aos 41 e 46 minutos, enquanto Kylian Mbappé marcou o único gol do Real Madrid aos 74 minutos.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.

Harry Kane disse em entrevista ao canal TNT Sports: “Sabíamos que vir a Madri e tentar conseguir um resultado positivo é sempre difícil. Fizemos uma boa partida, mas poderíamos ter jogado melhor. Talvez tenha faltado o passe final, o toque final, pois tivemos algumas boas oportunidades. Mas isso também se deve ao Real Madrid”.

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Harry Kane elogiou as defesas “maravilhosas” do goleiro Manuel Neuer, acrescentando: “Podemos estar muito felizes com a vitória. Vivemos momentos fantásticos juntos. Estamos agora nas fases decisivas da temporada, por isso esperamos manter este nível. Sentimos sempre a perigo, sentimos sempre que somos capazes de marcar, e voltámos a fazê-lo fora de casa esta noite”.

E continuou: “Estamos em boa posição, mas temos apenas um gol de vantagem, e as coisas podem mudar rapidamente. Temos que manter o foco. Temos um jogo importante na Bundesliga fora de casa (contra o St. Pauli) no sábado, então tudo o que precisamos fazer agora é nos recuperar e nos concentrar nesse jogo. Na próxima semana, será a hora de tentarmos apresentar um desempenho semelhante ao de hoje”.

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