Harry Kane ajuda o Bayern de Munique a superar o duro Elversberg e se aproxima de bela marca

O Bayern de Munique venceu fora de casa o SV Elversberg por 2 a 1. O recordista alemão teve muita dificuldade contra o recém-promovido, mas no fim confirmou a vitória. Harry Kane marcou o gol da vitória e, com isso, chegou ao seu 99º gol com a camisa do Bayern.

Depois do empate em Gelsenkirchen contra o Schalke 04 (0 a 0), o Bayern precisava ir em busca da vitória para se recuperar. No meio de semana, a equipe do técnico Vincent Kompany ainda havia vencido o Bodø/Glimt por convincentes 5 a 0 na Champions League.

O Elversberg esteve perto de marcar duas vezes no início da partida. Primeiro, os comandados de Kompany escaparam por pouco quando Kim Min-Jae desviou um cruzamento de forma infeliz. Poucos minutos depois, o cruzamento de Cole Campbell saiu um pouco forte demais para Noah Darvich.

Mesmo assim, o Bayern saiu na frente. Saibari partiu para cima do marcador e fez o cruzamento rasteiro, que passou por todo mundo. Na segunda trave, Lennart Karl conseguiu transformar o passe em gol.

Antes do intervalo, o Bayern escapou de novo, porque por um momento pareceu que Campbell empataria para o Elversberg contra o Bayern. Cara a cara com Jonas Urbig, ele balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento na construção da jogada.

Depois de uma hora de jogo, o time da casa empatou com um golaço espetacular do reserva Maurice Krattenmacher. Graças ao trabalho de distração de Lasse Günther, o ponta teve espaço para finalizar da entrada da área. Com uma linda curva, ele não deu chances a Urbig e mandou a bola no ângulo mais distante: 1 a 1.

Kompany reagiu imediatamente com uma substituição quádrupla e colocou Alphonso Davies, Luis Díaz, Jamal Musiala e Joshua Kimmich em campo. Dez minutos depois, o Bayern deu a resposta perfeita. Kane teve pouquíssimo espaço, mas mesmo girando conseguiu bater com força e acertou o ângulo mais próximo. Para o inglês, foi seu primeiro gol na Bundesliga nesta temporada e já o seu 99º gol com a camisa do Bayern de Munique.

Desta vez, o der Rekordmeister conseguiu, sim, sustentar a vantagem até o fim, evitando nova perda de pontos depois do 0 a 0 contra o Schalke. Com a vitória, a equipe da Baviera sobe para o terceiro lugar, que divide com o Augsburg.