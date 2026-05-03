Hans Kraay Júnior não tem dúvidas: “Ele com certeza vai para a Copa do Mundo”

Se depender de Hans Kraay Júnior, Guus Til irá para a Copa do Mundo, segundo ele afirmou no programa “Goedemorgen Eredivisie”. O jogador do PSV está tendo uma excelente temporada e os apelos para que seja convocado para a seleção da Copa do Mundo são cada vez mais intensos.

“Faz todo o sentido que ele vá para a Copa do Mundo”, disse Tommie van der Leegte, que considera uma vantagem o fato de Til poder jogar tanto como meio-campista quanto como atacante. “Eu acharia mais do que lógico. Ele simplesmente tem que ir para a Copa do Mundo.”

Sjoerd Mossou concordou com as palavras de Van der Leegte. “Também não há motivo para temer que ele vá jogar mal se não for titular. Mas, bem, Ronald Koeman costuma manter seus jogadores titulares.”

Hans Kraay Júnior assumiu uma posição bem clara. “Ninguém precisa duvidar. Til vai, com certeza, para a Copa do Mundo.” O apresentador informou, em seguida, que Koeman já havia indicado anteriormente que Til estava em sua lista de reservas.

Devido à lesão de Xavi Simons, aumentaram as chances de Til ir para a fase final nos Estados Unidos, Canadá e México. Segundo Kraay, essa opção já estava na cabeça do técnico da seleção, mas as chances só aumentaram.

Segundo Hedwiges Maduro, graças à sua boa forma física, Til também não é um caso duvidoso. “Se você o convocar, sabe que está levando um jogador em ótima forma, e Koeman também leva isso em conta. Ele vai disputar a vaga com Teun Koopmeiners, mas este também teve algumas lesões.”

Em seguida, Kraay interrompe Maduro. “Se Koopmeiners estiver minimamente em forma, Koeman também o levará.” Na posição de ponta, Justin Kluivert ainda é uma dúvida. O holandês voltou ao campo de treino pela primeira vez esta semana, após sua cirurgia.