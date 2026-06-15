Hani cai na armadilha da estrela marroquina... Erro egípcio coloca a Copa do Mundo de 2026 em risco

A menos de uma semana do início da Copa do Mundo de 2026, os gols contra já são o principal assunto do torneio.

A Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá, já registrou um número maior desse tipo de gol em comparação com toda a edição anterior.

De acordo com a rede Squawka, o número de gols contra na Copa do Mundo de 2026 chegou a três até o momento, contra apenas dois registrados durante toda a competição na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A edição atual está empatada até o momento (3 gols contra) com a Copa do Mundo de 1974, sediada pela Alemanha Ocidental.

O zagueiro egípcio Mohamed Hani foi o responsável pelo mais recente gol contra na baliza dos Faraós durante o emocionante empate em 1 a 1 contra a Bélgica na noite desta segunda-feira.

Antes de Mohamed Hani, os jogadores Damian Bobadilla, do Paraguai, contra os Estados Unidos, e Miro Moham, da Suíça, contra o Catar, se envolveram na mesma situação, já que a FIFA não validou o gol de empate da seleção do Catar marcado por Boualem Khoukhi.

Na Copa do Mundo de 2022, apenas dois nomes caíram na mesma armadilha: o marroquino Nayef Akrad contra o Canadá e o argentino Enzo Fernández contra a Austrália.

Após a Copa do Mundo da Rússia 2018, que detém o recorde histórico com 12 gols contra, vem a Copa do Mundo da França 1998 em segundo lugar com 5 gols, seguida pelas edições de 1954, 2006 e 2014 com 4 gols cada, e depois a Copa do Mundo de 1974 com 3 gols.

Já as edições que registraram apenas um gol contra são: 1930, 1970, 1982 e 1994, enquanto as edições que não registraram nenhum gol contra são: 1934, 1950, 1958, 1962 e 1990, de acordo com os números da Squawka.

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