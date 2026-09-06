O Barcelona encerra a janela de transferências de verão sem contratar o atacante argentino Julián Álvarez, que representava o maior alvo da equipe durante o verão, mas com a sensação de ter encontrado soluções suficientes para cobrir a posição de centroavante.

A chegada do brasileiro Gabriel Jesus nos últimos instantes é considerada a peça final de um plano elaborado pelo diretor esportivo Deco há vários meses, prevendo o cenário que de fato aconteceu, com o não ingresso do jogador argentino às fileiras da equipe catalã.

O jornal espanhol "Sport" revelou que o diretor esportivo do Barcelona, Deco, nunca escondeu, dentro de seu círculo próximo, a dificuldade de contratar Julián Álvarez e tirá-lo do Atlético de Madrid.

Por essa razão, enquanto o Barcelona mantinha aberta essa possibilidade, Deco trabalhou para encontrar opções alternativas, e o nome do atacante inglês Anthony Gordon surgiu como uma opção extremamente atraente para ele.

Apesar de a posição natural de Gordon ser a de ponta, o diretor esportivo demonstrou uma admiração especial na última temporada ao analisar várias partidas do Newcastle United nas quais Gordon atuou como centroavante.

A maneira como ele interpreta e compreende essa posição e sua movimentação conquistaram grande admiração de Deco, especialmente a facilidade de se adaptar a duas posições diferentes sem queda em seu nível e desempenho.

Deco iniciou movimentações intensas cercadas de total sigilo, tendo entrado em contato com o entorno do jogador e realizado várias viagens à capital britânica, Londres, até conseguir conduzir a negociação e fechá-la com sucesso no dia 27 de maio.

No momento em que a maior parte da atenção estava voltada para acompanhar a situação de Julián Álvarez, o Barcelona já havia garantido sua opção alternativa.

Gordon é considerado mais do que um simples ponta, já que Deco demonstra grande admiração pelas qualidades do jogador inglês, especificamente sua capacidade de infiltração pelos lados e de atacar os espaços, além de seu posicionamento ao jogar mais recuado e a facilidade de recuar para receber a bola e participar da construção do jogo, somando-se ao fato de que sua altura lhe confere soluções adicionais como atacante que aproveita cruzamentos e jogadas aéreas.

O diretor esportivo vinha transmitindo, há um bom tempo, uma ideia clara a seus próximos, segundo a qual Gordon pode jogar como ponta e como centroavante de acordo com as necessidades do treinador Hansi Flick, sendo essa flexibilidade um dos fatores mais decisivos para apostar em sua contratação.

O Barcelona se blindou com essa movimentação diante de qualquer cenário relacionado a Julián Álvarez, ao mesmo tempo em que despontava o jovem Hamza Abdelkarim, que provou ser capaz de oferecer outra opção para a mesma posição.

O Barcelona chegou às últimas semanas do mercado ciente de que, mesmo que a grande negociação não se concretizasse, não seria obrigado a contratar apenas por contratar.

O Barcelona fechou uma grande surpresa nas últimas horas com a assinatura do brasileiro Gabriel Jesus por 10 milhões de euros, tendo o atacante brasileiro assinado um contrato de duas temporadas com opção de prorrogação por mais uma, em uma negociação que o clube catalão vê como uma oportunidade ideal no mercado de transferências.

A contratação de Jesus se caracteriza por um risco financeiro limitado, já que ele pode apresentar um desempenho extremamente elevado caso recupere o seu melhor nível, completando com sua chegada o reforço da posição que, durante longos períodos do verão, parecia depender totalmente do que aconteceria no caso de Julián Álvarez.

No fim, de acordo com os últimos desdobramentos e salvo qualquer reviravolta inesperada, o atacante argentino seguirá por mais uma temporada no Atlético de Madrid. Mas o Barcelona já se preparava para essa possibilidade há muito tempo, tendo chegado primeiro Gordon, que Deco enxergava desde o início como um jogador que vai além de um simples ponta, depois Hamza Abdelkarim garantiu seu lugar e, no último suspiro, surgiu Gabriel Jesus.

O Barcelona não conseguiu fechar a contratação do atacante que havia definido como alvo principal, mas Deco deixou um plano pronto para não depender exclusivamente de Julián Álvarez, um plano que teve início muito antes de o mercado chegar às suas últimas horas.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"