Hamza bate à porta com força: surpresa egípcia abala os planos do Barcelona

O egípcio Hamza Abdel Karim, jovem atacante do Barcelona, segue chamando a atenção durante a pré-temporada, após apresentar atuações marcantes que o fizeram se impor com força nos planos do clube catalão, num momento em que a equipe busca novas soluções ofensivas antes do início da temporada.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou que Hamza, de 18 anos, protagonizou diante do Basel um de seus momentos de maior destaque durante a pré-temporada, ao marcar um belo gol em finalização direta após um cruzamento preciso, chegando a 3 gols nos jogos preparatórios e confirmando sua capacidade de aproveitar as oportunidades que lhe surgem.

O gol de Hamza não foi apenas mais um número em sua conta, mas veio para evidenciar as características de centroavante nato que faltam ao Barcelona em algumas de suas soluções ofensivas atuais, já que o jogador demonstrou bom faro dentro da área e capacidade de movimentação e de finalizar as jogadas de forma direta.

Ao mesmo tempo, o Barcelona busca um centroavante nato para reforçar o setor ofensivo, mas o brilho de Hamza oferece à comissão técnica comandada por Hansi Flick uma opção a mais, especialmente por o jogador ainda ter 18 anos e possuir uma ampla margem para evolução e para ganhar experiência.

O Barcelona recorre em alguns momentos à ideia do falso 9, método que construiu uma grande história para o clube com nomes como Lionel Messi, e a equipe conta atualmente com mais de um jogador capaz de desempenhar essa função, mas a presença de Hamza dá a Flick uma opção diferente: um atacante que se movimenta dentro da área e busca o toque final.

A atuação do jovem jogador diante do Basel, na partida que o Barcelona venceu por 5 a 0, foi a continuação de uma sequência de aparições positivas durante a pré-temporada, já que Hamza passou a estar presente no terço ofensivo e a criar para si oportunidades recorrentes, seja finalizando com sucesso, seja em lances que não se completaram.

Enquanto a direção catalã ainda estuda suas opções no mercado de transferências, a continuidade de Hamza nesse nível o impõe aos planos de Flick e torna difícil ignorar o jogador na hora de definir os contornos do elenco ofensivo para a nova temporada.

Embora a pré-temporada não seja suficiente, por si só, para julgar a capacidade de um jovem jogador de competir nos mais altos níveis do futebol europeu, Hamza conseguiu até agora aproveitar da melhor forma as oportunidades que teve, fazendo com que a pergunta feita dentro do Barcelona seja: "Será que o atacante egípcio é a surpresa que não estava nos planos?".