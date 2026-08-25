O Barcelona decidiu, após analisar o mercado de transferências, não contratar nenhum atacante de centro caso não consiga fechar com Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

De acordo com a rádio espanhola "Cadena SER", o clube catalão vai tentar até o fim garantir a contratação do atacante do Atlético, que é prioridade para o técnico Hansi Flick, com o clube ciente do esforço que o jogador vem fazendo.

O atacante argentino havia recebido uma ligação de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, mas não deseja se transferir para o clube londrino, já que quer jogar apenas pelo Barcelona.

As outras alternativas para a posição de centroavante são Harry Kane, Lautaro Martínez e João Pedro, mas não estão disponíveis para o Barcelona.

Já em relação às opções de baixo custo, como Tresoldi ou Elye Wahi, elas agradam, mas não melhorariam o nível atual do elenco do Barcelona.

A rádio espanhola indicou que, caso Álvarez não seja contratado, Flick vai considerar vários jogadores do elenco para ocupar a posição de atacante, como Raphinha, Gordon, Ademi, Dani Olmo e Hamza Abdelkarim.

Hamza Abdelkarim segue nos planos de Flick, apesar de não ter participado da primeira partida do Barça contra o Elche pelo Campeonato Espanhol.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"