O futuro do jogador Brian Fariñas teve uma reviravolta importante neste verão, depois de estar perto de deixar o Barcelona para reforçar as fileiras do Girona, mas o técnico Hansi Flick interrompeu sua saída após a lesão de Frenkie de Jong.

Fariñas tem 20 anos e é considerado um dos elementos promissores do Barça, ao lado do egípcio Hamza Abdelkarim.

O jornal Sport informou que Flick concedeu a Fariñas um lugar no elenco da equipe principal, após uma atuação destacada durante o período de preparação para a nova temporada.

Brian Fariñas havia escolhido a camisa número 4, que carrega uma história especial no Barcelona, e após alguns dias do fechamento do mercado de transferências de verão, o diretor esportivo Deco entrou em contato com o agente do jogador para falar sobre seu futuro e iniciar as negociações a respeito da renovação de seu contrato atual.

O contrato de Fariñas se estende até o verão de 2028, e o meio-campista ainda não disputou sua primeira partida com a equipe principal até o momento, mas dentro do clube há uma grande confiança em suas capacidades e potencial.

O agente de Brian Fariñas, Borja García, esteve presente nesta quinta-feira na cidade esportiva Joan Gamper para se reunir com Deco, e o encontro foi extremamente positivo, tendo sido estabelecidas as bases necessárias para a extensão do contrato do jogador.

A reunião registrou um grande avanço, e não haverá nenhum problema para se chegar a um acordo que garanta a permanência do jogador para além de 2030. O salário do jogador será melhorado para se adequar à sua nova posição, além disso, o valor da cláusula de rescisão em seu contrato será elevado, que atualmente é de 15 milhões de euros.

Fariñas recebeu um carro novo recentemente, pois até pouco tempo atrás ele comparecia à cidade esportiva a bordo de um Toyota Auris cujo modelo remonta a 2007, algo que provocou mais de um comentário.

Os principais responsáveis pela equipe principal vinham trabalhando para mudar a situação do jogador desde a semana passada, quando lhe foi entregue um Cupra Raval elétrico, depois de ele ter se tornado um jogador de pleno direito nas fileiras da equipe principal.

Vale lembrar que o Barcelona também planeja renovar o contrato de Hamza Abdelkarim e elevar a cláusula de rescisão em seu contrato para 150 milhões de euros, em vez de 15 milhões.

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