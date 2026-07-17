Hakimi salvou e irritou o Barcelona e o Real Madrid: decisão do árbitro na final da Copa do Mundo gera polêmica!

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu o árbitro esloveno Slavko Vincic para apitar a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova York — uma decisão que gerou ampla polêmica devido ao passado questionável do árbitro.

A FIFA anunciou a equipe de arbitragem que conduzirá a tão esperada partida; Vinsič contará com a colaboração de seus compatriotas Tomaž Klankenič e Andraž Kovačić, enquanto os jordanianos Adham Al-Makhadma e Mohammed Al-Klaf foram designados como quarto árbitro e assistente de vídeo, respectivamente.

Vincic expressou sua enorme satisfação com a nomeação, dizendo: “No início, foi um choque, depois uma alegria imensa. Eu estava tremendo. É uma grande honra arbitrar a final da Copa do Mundo. É o sonho de todo árbitro, por isso estou muito orgulhoso de mim mesmo, da minha equipe e de representar meu país no maior evento esportivo do mundo”.

No entanto, o histórico de arbitragem de Vinsich durante o torneio atual suscitou algumas reservas, já que ele apitou três partidas: começando pelo confronto entre Brasil e Marrocos, que contou com uma entrada violenta de Hakimi no tornozelo de Vinícius sem punição; passando pela partida tranquila entre Jordânia e Argélia; e chegando ao confronto acirrado entre México e Equador, no qual ele mostrou sete cartões amarelos e vermelhos polêmicos a Piero Hinkapi.

As dúvidas sobre essa escolha aumentam, considerando seu desempenho recente na Liga dos Campeões, onde foi alvo de críticas severas durante a partida entre Bayern de Munique e Real Madrid nas quartas de final, ao advertir Eduardo Camavinga pela segunda vez, esquecendo-se do primeiro cartão amarelo recebido apenas 8 minutos antes, Além disso, o Barcelona se sentiu prejudicado por ele na partida da fase de grupos contra a Inter de Milão em 2022, devido a decisões polêmicas relacionadas a toques de mão.

Mas o que mais preocupa é seu passado criminal: ele foi preso em 2020 durante uma operação policial na Bósnia e Herzegovina no âmbito de uma operação de combate às drogas e à prostituição, na qual foram detidos 26 homens e nove jovens mulheres, e foram apreendidas quatro malas de cocaína, dez revólveres, três coletes à prova de balas e mais de dez mil euros.

Vincic defendeu-se dizendo: “Aceitei um convite para almoçar, e isso acabou sendo o maior erro que cometi. Me arrependo disso. Cheguei àquela fazenda por acaso; estava na Bósnia para participar de uma reunião de trabalho e, quando a polícia chegou de repente, eu estava sentado com meus colegas, mas não tenho nenhuma relação com aquele grupo”.

Nenhuma acusação foi feita contra o árbitro esloveno após ele ter sido interrogado como testemunha e, em seguida, liberado, e conta com o apoio de sua federação esportiva, que considera o ocorrido uma série de acontecimentos lamentáveis. No entanto, esse passado polêmico lança uma sombra sobre a partida mais importante da história do futebol, que deve se tornar a mais cara em termos de vendas de ingressos, com alguns deles chegando a custar mais de dois milhões de dólares.