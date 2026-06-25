Hakimi iguala um recorde histórico desde a Copa do Mundo de 1998

O craque do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, brilhou com a seleção marroquina durante a emocionante vitória sobre o Haiti (4 a 2), no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, marcando um gol e dando uma assistência.

Hakimi abriu o placar para os “Leões do Atlante”, ao empatar a partida para sua equipe (1 a 1), antes de voltar a dar um passe decisivo que resultou no gol de Ismail El-Sibari (2 a 2), conquistando assim o prêmio de melhor jogador da partida.

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Hakimi se tornou o segundo jogador na história da seleção marroquina a marcar um gol e dar uma assistência em uma única partida da Copa do Mundo, depois de Abdeljalil Haddad “Kamacho”, que alcançou essa marca contra a Escócia na Copa do Mundo de 1998.

Além disso, o ex-jogador do Borussia Dortmund consolidou sua liderança como o jogador com mais partidas pela Seleção do Marrocos na história da Copa do Mundo, com 13 jogos, à frente de Hakim Ziyech e Ezzedine Ounahi (10 jogos cada).

Com essa vitória, os “Leões do Atlante” encerraram a fase de grupos em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil, líder por diferença de gols, após ambos terem somado 7 pontos.

A seleção marroquina enfrentará, nas oitavas de final, o líder do Grupo 6, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, enquanto o Brasil — que derrotou a Escócia hoje (3 a 0) — enfrentará o segundo colocado desse mesmo grupo.

A Holanda chega à última rodada na liderança do seu grupo, o que a torna a principal candidata a enfrentar a seleção marroquina na próxima fase, caso mantenha a primeira colocação, enquanto o Japão ocupa o segundo lugar por diferença de gols (4 pontos para cada uma).



