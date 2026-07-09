Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Hakimi iguala o recorde do Senegal na Copa do Mundo

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
A. Hakimi
França
Marrocos
EUA

Hakimi tornou-se um dos veteranos da Copa do Mundo

Ashraf Hakimi continuou a fazer história na Copa do Mundo, igualando o recorde histórico da seleção do Senegal em número de partidas disputadas, ao entrar em campo com o Marrocos contra a França, nesta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Hakimi chegou a 16 partidas em sua trajetória na Copa do Mundo, igualando o total de partidas disputadas pela seleção do Senegal em toda a história da competição.

Leia também

Marrocos e Argentina: um baluarte mundial contra o domínio europeu

Contra o Egito... a Argentina repete a façanha do Brasil após 88 anos

Além disso, Hakimi consolidou sua posição como o jogador africano com mais partidas disputadas na Copa do Mundo, à frente de seus compatriotas Ezzedine Ounahi (13 partidas) e Yassine Bono (12 partidas).

Em seguida, empatados com 11 partidas cada, estão o camaronês François Omam-Biék, o ganês Asamoah Gyan e o senegalês Ismaïla Sarr.

Entre as seleções africanas, o Marrocos elevou seu total para 29 partidas na história da Copa do Mundo, mantendo a liderança da lista, à frente da Camarões (26), seguida pela Nigéria e pela Tunísia (21 cada), Gana (19) e Argélia (17), segundo a rede francesa “stats foot”.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google