Hakimi iguala o recorde do Senegal na Copa do Mundo

Ashraf Hakimi continuou a fazer história na Copa do Mundo, igualando o recorde histórico da seleção do Senegal em número de partidas disputadas, ao entrar em campo com o Marrocos contra a França, nesta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Hakimi chegou a 16 partidas em sua trajetória na Copa do Mundo, igualando o total de partidas disputadas pela seleção do Senegal em toda a história da competição.

Leia também

Marrocos e Argentina: um baluarte mundial contra o domínio europeu

Contra o Egito... a Argentina repete a façanha do Brasil após 88 anos

Além disso, Hakimi consolidou sua posição como o jogador africano com mais partidas disputadas na Copa do Mundo, à frente de seus compatriotas Ezzedine Ounahi (13 partidas) e Yassine Bono (12 partidas).

Em seguida, empatados com 11 partidas cada, estão o camaronês François Omam-Biék, o ganês Asamoah Gyan e o senegalês Ismaïla Sarr.

Entre as seleções africanas, o Marrocos elevou seu total para 29 partidas na história da Copa do Mundo, mantendo a liderança da lista, à frente da Camarões (26), seguida pela Nigéria e pela Tunísia (21 cada), Gana (19) e Argélia (17), segundo a rede francesa “stats foot”.



