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Hakimi foi alvo de uma enxurrada de vaias durante o confronto contra a Escócia

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
A. Hakimi
Scotland
Marrocos
EUA

Uma situação difícil para o jogador da seleção marroquina

O zagueiro marroquino da seleção nacional, Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain, foi alvo de vaias contínuas da torcida escocesa durante a partida de sua seleção contra a Escócia na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Foxborough, poucas horas após um tribunal francês ter anunciado a decisão de levá-lo a julgamento sob a acusação de estupro.

O Tribunal de Apelação de Versalhes anunciou, em comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira, que “as investigações realizadas durante a audiência preliminar judicial concluíram que há provas suficientes contra o Sr. Achraf Hakimi que justificam a apresentação de acusação contra ele perante o Tribunal Penal do departamento de Hauts-de-Seine”, enquanto o jogador recorreu dessa decisão e solicitou a anulação do processo.

Hakimi participou da partida apesar das pressões legais e da mídia que enfrenta e, segundo o jornal francês “L’Équipe”, vaias começaram assim que a escalação das duas equipes foi anunciada e continuaram durante toda a partida sempre que ele tocava na bola, em uma cena que refletiu o impacto do caso no ambiente em torno do jogador.

A decisão do técnico da seleção marroquina de escalar Hakimi como titular gerou ampla polêmica, tendo em vista os recentes desdobramentos jurídicos que o jogador recebeu poucas horas antes do início da partida, o que o colocou sob duplo pressão psicológica entre os compromissos esportivos e os desafios judiciais.

Este caso representa um grande desafio para o jogador de 28 anos, considerado uma das principais estrelas da seleção marroquina e um pilar fundamental da defesa, que agora enfrenta uma batalha judicial que pode afetar seu futuro profissional e pessoal.

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Vale lembrar que Hakimi nega as acusações que lhe são imputadas, e sua equipe jurídica apresentou um recurso formal contra a decisão de encaminhamento para julgamento, aguardando a decisão final sobre o caso pela justiça francesa.

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