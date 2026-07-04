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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hakimi em terceiro lugar... Salah supera todos os astros da Copa do Mundo com um número excepcional!

Egito
Marrocos
Argentina
França
Bélgica
Copa do Mundo
M. Salah
A. Hakimi
L. Messi
L. Trossard
Egito
Marrocos
Argentina
França
Bélgica

Para Messi, Mbappé e Oulissi...

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, assumiu a liderança entre os criadores de chances na Copa do Mundo de 2026, superando seu homólogo belga Leandro Trossard pela diferença na média, apesar de ambos terem criado o mesmo número de chances.

As estatísticas da rede “Sky Sport” mostraram que o “Rei Egípcio” divide com Trossard, jogador da Bélgica, a liderança da lista com 16 oportunidades para cada um; no entanto, Salah se destaca com uma média de 4,3 oportunidades a cada 90 minutos, contra apenas 4 oportunidades do craque do Arsenal.

Salah consolidou sua liderança após criar 5 oportunidades na partida contra a Austrália, que terminou com a vitória dos Faraós nos pênaltis (4 a 2), após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, quando Salah converteu um pênalti com o famoso estilo “Panenka”.

O marroquino Achraf Hakimi ficou em terceiro lugar, com 14 chances, duas à frente do inglês Declan Rice, do alemão Florian Wirtz e do senegalês Sadio Mané, que dividem o quarto lugar com 12 chances cada.

O marfinense Yan Diomande ficou em sétimo lugar, com 11 chances, seguido pelo colombiano James Rodríguez, pelo uruguaio Max Araújo e pelo belga Kevin De Bruyne, ocupando, respectivamente, a oitava, nona e décima posições.

Já os franceses Michael Oliisi e Kylian Mbappé, juntamente com o português Nuno Mendes e o mexicano Roberto Alfaro, criaram 10 chances cada um, enquanto Lionel Messi, lenda da Argentina e maior artilheiro da história da Copa do Mundo, ficou com apenas 9 chances criadas até o momento.

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