Hakimi em terceiro lugar... Salah supera todos os astros da Copa do Mundo com um número excepcional!

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, assumiu a liderança entre os criadores de chances na Copa do Mundo de 2026, superando seu homólogo belga Leandro Trossard pela diferença na média, apesar de ambos terem criado o mesmo número de chances.
As estatísticas da rede “Sky Sport” mostraram que o “Rei Egípcio” divide com Trossard, jogador da Bélgica, a liderança da lista com 16 oportunidades para cada um; no entanto, Salah se destaca com uma média de 4,3 oportunidades a cada 90 minutos, contra apenas 4 oportunidades do craque do Arsenal.
Salah consolidou sua liderança após criar 5 oportunidades na partida contra a Austrália, que terminou com a vitória dos Faraós nos pênaltis (4 a 2), após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, quando Salah converteu um pênalti com o famoso estilo “Panenka”.
O marroquino Achraf Hakimi ficou em terceiro lugar, com 14 chances, duas à frente do inglês Declan Rice, do alemão Florian Wirtz e do senegalês Sadio Mané, que dividem o quarto lugar com 12 chances cada.
O marfinense Yan Diomande ficou em sétimo lugar, com 11 chances, seguido pelo colombiano James Rodríguez, pelo uruguaio Max Araújo e pelo belga Kevin De Bruyne, ocupando, respectivamente, a oitava, nona e décima posições.
Já os franceses Michael Oliisi e Kylian Mbappé, juntamente com o português Nuno Mendes e o mexicano Roberto Alfaro, criaram 10 chances cada um, enquanto Lionel Messi, lenda da Argentina e maior artilheiro da história da Copa do Mundo, ficou com apenas 9 chances criadas até o momento.