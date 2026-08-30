A Inter deixou o jogo desnecessariamente tenso neste domingo contra o Cagliari. Os milaneses dominaram quase a partida inteira e tiveram chances de transformar o duelo em uma vitória tranquila. Como apenas Hakan Çalhanoglu marcou, o confronto permaneceu equilibrado por muito tempo, mas no fim o atual campeão italiano sustentou a vantagem até o apito final: 0 a 1. A Inter agora tem seis pontos em dois jogos; o Cagliari, três em dois.
Que a Inter fosse para o intervalo com uma vantagem de 0 a 1 poderia ser considerado quase um pequeno milagre. Os Nerazzurri foram senhores absolutos na Sardenha, finalizaram quinze vezes, mas só conseguiram balançar a rede uma vez.
Aos dez minutos, Nicolò Barella encontrou espaço para Çalhanoglu, que recebeu liberdade demais na entrada da área. O turco aproveitou sua técnica impecável de chute ao colocar a bola perfeitamente no canto: 0 a 1.
O que veio em seguida foi uma chuva de chances e ameaça constante da Inter. A equipe do técnico Christian Chivu, porém, foi totalmente ineficiente e desperdiçou oportunidades com, entre outros, Federico Dimarco, Francesco Esposito, Lautaro Martínez e Manuel Akanji.
Depois do intervalo, pouco mudou no panorama da partida. A Inter seguiu dominando e o Cagliari parecia, em certa medida, já ter se dado por vencido. As chances, porém, continuaram sem ser aproveitadas e, aos poucos, o Cagliari começou a acreditar mais.
A grande chance quase inevitável do Cagliari veio a dez minutos do fim. Michel Adopo finalizou com total liberdade dentro da área, mas antes que Josep Martínez fosse testado, Yann Bisseck virou o herói da Inter ao tirar a bola em cima da linha de cabeça.