Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Hakan Calhanoglu Imago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Hakan Çalhanoglu leva a Inter a uma vitória desnecessariamente sofrida na Sardenha

Cagliari x Inter de Milão
Cagliari
Inter de Milão
Campeonato Italiano

A Inter deixou o jogo desnecessariamente tenso neste domingo contra o Cagliari. Os milaneses dominaram quase a partida inteira e tiveram chances de transformar o duelo em uma vitória tranquila. Como apenas Hakan Çalhanoglu marcou, o confronto permaneceu equilibrado por muito tempo, mas no fim o atual campeão italiano sustentou a vantagem até o apito final: 0 a 1. A Inter agora tem seis pontos em dois jogos; o Cagliari, três em dois.

Que a Inter fosse para o intervalo com uma vantagem de 0 a 1 poderia ser considerado quase um pequeno milagre. Os Nerazzurri foram senhores absolutos na Sardenha, finalizaram quinze vezes, mas só conseguiram balançar a rede uma vez.

Aos dez minutos, Nicolò Barella encontrou espaço para Çalhanoglu, que recebeu liberdade demais na entrada da área. O turco aproveitou sua técnica impecável de chute ao colocar a bola perfeitamente no canto: 0 a 1.

O que veio em seguida foi uma chuva de chances e ameaça constante da Inter. A equipe do técnico Christian Chivu, porém, foi totalmente ineficiente e desperdiçou oportunidades com, entre outros, Federico Dimarco, Francesco Esposito, Lautaro Martínez e Manuel Akanji.

Depois do intervalo, pouco mudou no panorama da partida. A Inter seguiu dominando e o Cagliari parecia, em certa medida, já ter se dado por vencido. As chances, porém, continuaram sem ser aproveitadas e, aos poucos, o Cagliari começou a acreditar mais.

A grande chance quase inevitável do Cagliari veio a dez minutos do fim. Michel Adopo finalizou com total liberdade dentro da área, mas antes que Josep Martínez fosse testado, Yann Bisseck virou o herói da Inter ao tirar a bola em cima da linha de cabeça.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google