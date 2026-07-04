Haitham Hassan: Tivemos dificuldades contra a Austrália... e vamos comemorar antes do confronto com a Argentina

Haitham Hassan, jogador da seleção egípcia, expressou sua alegria após a classificação dos Faraós para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1.

Hassan disse, em declarações ao site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA): “Sinceramente, é inacreditável. Saber que você fez 120 milhões de pessoas no Egito felizes hoje, e que as comemorações vão tomar conta de todo o país, é uma sensação maravilhosa”.

Ele acrescentou: “Saber que você trouxe felicidade para tantas pessoas também te deixa feliz. Acho que é um dia perfeito. Estamos no auge da felicidade e já estamos ansiosos para comemorar no vestiário; depois, esperamos encontrar muitos egípcios nos esperando no hotel. Hoje será um dia de comemoração”.

Os Faraós passaram por uma partida complicada; apesar da superioridade técnica, precisaram recorrer aos pênaltis para decidir o confronto, o que Hassan descreveu dizendo: “Sinceramente, foi uma partida cheia de emoções. Nós abrimos o placar primeiro, depois eles conseguiram empatar. Houve chances para ambas as equipes e, no fim das contas, todos sabem que os pênaltis significam ou a classificação ou a eliminação. A pressão foi enorme, mas, graças a Deus, conseguimos vencer. Entramos para a história do Egito. Estamos vivendo um dia perfeito”.

Sobre a próxima partida dos Faraós contra a Argentina nas oitavas de final, Hassan comentou: “No momento, só pensamos em comemorar, pois tudo tem seu tempo. Há um tempo para trabalhar e um tempo para comemorar, e agora chegou a hora de comemorar. Depois disso, começaremos a nos preparar para a próxima partida contra nosso próximo adversário, mas agora estamos extremamente felizes”.

A próxima partida do Egito contra a Argentina, atual campeã mundial, será nas oitavas de final, no dia 7 de julho, no Atlanta Stadium.