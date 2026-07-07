Hafiz Daraji homenageia Hossam Hassan com uma mensagem inflamada

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, demonstrou solidariedade com mensagens fortes e sem precedentes em relação ao sofrimento do povo palestino, que vive sob a ocupação, dirigindo mensagens contundentes ao mundo antes do confronto histórico contra a Argentina, nesta terça-feira à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Hafiz Daraji, comentarista argelino dos canais “BeIN Sports”, elogiou as declarações do técnico egípcio, dizendo: “A declaração do técnico da seleção egípcia sobre a Palestina e o sofrimento de seu povo é um ponto a seu favor, e também do povo egípcio, que nunca esqueceu a causa palestina, assim como todos os povos livres do mundo que não perdem nenhuma oportunidade de expressar sua solidariedade, sua dor e sua angústia diante do que o povo palestino está vivendo. Bravo, capitão”.

Hossam Hassan havia dito em uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira: “Se há alguém no mundo que não se solidariza com o povo palestino, essa pessoa não é ser humano; é de se esperar que qualquer pessoa, de qualquer país do mundo — seja europeia, americana, árabe ou de qualquer outro lugar — sinta o que está acontecendo com o povo palestino”.

O técnico egípcio acrescentou, em uma mensagem humanitária comovente: “Quando um animal sofre, as instituições de proteção aos animais se mobilizam para defendê-lo; imagine então o povo palestino, que vive ao ar livre, enquanto nós vivemos em nossas casas, comemos, nos vestimos e levamos uma vida maravilhosa”.

Hossam Hassan enfatizou: “É uma vergonha para o mundo inteiro e para os tomadores de decisão deixarem seres humanos como nós nessa situação”, em uma mensagem contundente dirigida à comunidade internacional, que permanece em silêncio diante do que está acontecendo em Gaza.

O técnico da seleção egípcia observou que “os povos americano e europeu não se manifestam nem se importam com a morte de 3 ou 4 mil cidadãos em Gaza em consequência do lançamento de um míssil, enquanto que, quando um cão na rua sofre algum dano, eles exigem que quem o feriu seja julgado”, em uma crítica contundente aos padrões duplos com que o Ocidente lida com a questão palestina.

Hossam Hassan questionou, em uma mensagem de repulsa: “E quanto àqueles que matam inocentes em Gaza com mísseis todos os dias?”, exigindo que os responsáveis pelos massacres cometidos contra o povo palestino sejam responsabilizados.

Hossam Hassan encerrou suas mensagens contundentes dizendo: “O povo palestino em Gaza vive sem casas, sem abrigo, sem água nem comida. Queremos vida e justiça para eles e, assim como a FIFA exibe slogans exigindo justiça, devemos exigir vida para eles”, em referência à contradição entre os slogans da FIFA sobre justiça e seu silêncio diante do que ocorre na Palestina.

O técnico da seleção egípcia havia dedicado a vitória sobre a Austrália nas oitavas de final aos povos egípcio e palestino, elogiando as imagens dos moradores de Gaza acompanhando os jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026 em meio a condições extremamente difíceis — cenas comoventes que mostraram a determinação dos palestinos em lutar pela vida, apesar do sofrimento.