Hafiz Daraji: Cabo Verde deu duas lições ao Egito e à Argélia

O jornalista argelino Hafiz Daraji considerou que a seleção de Cabo Verde deu duas lições às seleções do Egito e da Argélia na Copa do Mundo de 2026, após sua atuação notável contra a Argentina.

A seleção de Cabo Verde fez uma exibição notável contra a Argentina e perdeu por 2 a 3, após uma partida maratônica que se estendeu por dois tempos extras na manhã deste sábado, nas oitavas de final.

A seleção africana conseguiu colocar o atual campeão em apuros, mas os companheiros de Lionel Messi acabaram se classificando para as oitavas de final, onde enfrentarão o Egito na próxima terça-feira.

Dragi escreveu, em sua conta no Facebook, após a partida, dirigindo um conselho aos Faraós: “A seleção de Cabo Verde mostrou que a Argentina não é aquele ‘bicho-papão’ invencível, e que enfrentá-la exige mais coragem e confiança do que medo”.

Ele acrescentou: “Essa partida trouxe à tona a fragilidade do desempenho da nossa seleção diante de Messi e seus companheiros, quando lhes demos um respeito que nos fez perder a ousadia e a personalidade em alguns momentos da partida”.

A seleção argelina perdeu por 3 a 0 para a Argentina na estreia de ambas as equipes na edição atual.

Apesar de os Verdes terem se classificado para as oitavas de final, foram eliminados pela seleção suíça por 2 a 0.

Dragi destacou que a maior revelação deste Mundial foi a seleção de Cabo Verde, uma equipe pequena em tamanho, mas grande em ambição, que enfrentou o campeão mundial de igual para igual e saiu da competição de cabeça erguida após uma partida épica que se estendeu até a prorrogação, na qual marcou o gol mais bonito do torneio, conquistando o respeito de todos, mesmo tendo perdido a vaga na fase seguinte.