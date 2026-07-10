Hafiz Daraji: A França mereceu a classificação... e o Marrocos não conseguiu repetir sua façanha

O jornalista argelino Hafiz Daraji afirmou que a seleção francesa mereceu a classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 às custas da seleção marroquina, destacando o excelente desempenho do goleiro Yassine Bounou.
A seleção da França venceu o Marrocos por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, na partida das quartas de final disputada na noite de ontem, quinta-feira, em Boston.
Draji destacou, em sua página no Facebook, que a seleção marroquina “não conseguiu repetir o feito anterior na Copa do Mundo de 2022”.
O jornalista argelino se refere à conquista histórica dos Leões do Atlas ao se classificarem para as semifinais da última Copa do Mundo como a primeira seleção árabe e africana a alcançar essa fase.
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Draji não deixou de elogiar Yassine Bounou, especialmente no primeiro tempo, quando ele defendeu um pênalti de Mbappé.
E o jornalista argelino concluiu enviando uma mensagem à torcida marroquina, dizendo: “Boa sorte à torcida marroquina e à sua seleção, que alcançou o melhor resultado árabe e africano neste Mundial”.
Vale lembrar que a seleção francesa aguarda o vencedor do confronto entre Bélgica e Espanha, marcado para esta noite de sexta-feira.