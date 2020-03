Haaland, um fã de Messi e Neymar: "vê-los é fantástico"

Jovem norueguês tem a dupla que já fez muito sucesso em Barcelona como inspiração e as especulações entre o atacante e o clube catalão ganham força

Com apenas 19 anos, Erling Haaland já é uma das grandes sensações da - já balançou as redes dez vezes em apenas sete partidas. Seus gols estão ajudando o a seguir forte na competição. O clube alemão bateu o PSG por 2x1 no jogo de ida das oitavas de final do torneio, com direito a dois gols do norueguês. Agora, o Dortmund vai à França para a partida que vai determinar a classificação de Haaland ou de Neymar para a sequência da Liga dos Campeões.

Mas a relação entre o brasileiro e o norueguês não para por aí. Em entrevista ao Esporte Interativo, Haaland mostrou ter grande admiração pelo craque brasileiro e por Messi. Ele também foi perguntado sobre Cristiano Ronaldo e sua possível semelhança com o craque português, mas deixou claro que gosta mesmo de Neymar e Messi.

“É difícil compará-los, mas ver Messi e Neymar é fantástico. Ele também são os melhores de todos os tempos. É ótimo vê-los jogando”, declarou o norueguês.

Mais times

A dupla sul-americana formou um dos maiores trios de ataque da história, o MSN, ao lado de Luis Suárez, no . O nome de Haaland também é ventilado no clube e, dada a possível volta de Neymar para a Catalunha, os torcedores culés já começam a pensar em um novo trio no futuro, um MHN, com Messi, Haaland e Neymar. Ou quem sabe até mesmo um quarteto fantástico, um possível MSHN, com o trio sul-americano ao lado do norueguês.

Comemoração meditando

Enquanto os torcedores rivais ficam sonhando com a contratação de Haaland ele segue marcando gols e fazendo sua famosa comemoração, como se estivesse meditando. Na entrevista, o norueguês também explicou o motivo da celebração.

Mais artigos abaixo

“Gosto de comemorar os gols assim porque gosto de meditar. É algo que me ajuda muito, me traz paz. É algo bom para mim”, revelou.

Agora, cabe esperar para ver se no próximo dia 11 de março Haaland vai fazer sua comemoração no Parc des Princes, diante de seu ídolo Neymar. O precisa de uma vitória simples por 1x0 ou vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação para as quartas de final da Champions. A partir da goleada de ontem, contra o Lyon, pode-se dizer que o clube de Paris irá com tudo para avançar na competição.