Haaland surpreende os torcedores com um presente inusitado após a Copa do Mundo

Uma personalidade excepcional que não para de chamar a atenção, seja dentro do campo ou fora dele. Mesmo após o fim da campanha da seleção da Noruega na Copa do Mundo, Erling Haaland conseguiu voltar a ser o centro das atenções, mas desta vez por causa de um momento engraçado e inusitado que rapidamente se tornou assunto entre os torcedores e nas redes sociais.

O atacante do Manchester City protagonizou um dos momentos mais compartilhados após o retorno da delegação da seleção norueguesa à capital, Oslo, ao descer do avião segurando uma garrafa com formato de guaxinim — uma cena que despertou a curiosidade dos torcedores e das lentes dos fotógrafos.

Haaland postou uma foto sua com o guaxinim em suas redes sociais e comentou: “Ele me seguiu até em casa”, acompanhando a mensagem com um emoji sorridente. A foto se espalhou rapidamente e gerou grande repercussão entre seus seguidores.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Haaland comprou essa figura exclusiva na loja “Wild Bill’s Western”, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, que agora se orgulha da visita do astro norueguês.

O jornal acrescentou que a estatueta, que retrata um guaxinim segurando uma garrafa de uísque, custou 750 dólares, e que o estoque disponível se esgotou após a divulgação das fotos de Haaland, devido ao grande interesse que essa imagem despertou.

No âmbito esportivo, Haaland encerrou sua primeira participação na Copa do Mundo marcando sete gols e levou a seleção da Noruega às quartas de final, antes de ser eliminado do torneio após uma derrota para a Inglaterra na prorrogação.

Chegar às quartas de final é a melhor conquista da seleção da Noruega na história das finais da Copa do Mundo, e não foi apenas o guaxinim que chamou a atenção durante o retorno de Haaland, já que ele também apareceu carregando uma de suas bolsas de luxo, pelas quais é conhecido.

O jornal “Marca” informou que o astro norueguês, conhecido por seu interesse pelas bolsas “Hermès Birkin”, optou desta vez por aparecer com uma bolsa da marca Dolce & Gabbana, completando seu visual que chamou a atenção e gerou grande repercussão.