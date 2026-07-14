Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
TOPSHOT-NORWAY-FBL-WC-2026AFP

Traduzido por

Haaland surpreende os torcedores com um presente inusitado após a Copa do Mundo

E. Haaland
Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
Noruega
England
EUA

Não para de gerar polêmica

Uma personalidade excepcional que não para de chamar a atenção, seja dentro do campo ou fora dele. Mesmo após o fim da campanha da seleção da Noruega na Copa do Mundo, Erling Haaland conseguiu voltar a ser o centro das atenções, mas desta vez por causa de um momento engraçado e inusitado que rapidamente se tornou assunto entre os torcedores e nas redes sociais.

O atacante do Manchester City protagonizou um dos momentos mais compartilhados após o retorno da delegação da seleção norueguesa à capital, Oslo, ao descer do avião segurando uma garrafa com formato de guaxinim — uma cena que despertou a curiosidade dos torcedores e das lentes dos fotógrafos.

Haaland postou uma foto sua com o guaxinim em suas redes sociais e comentou: “Ele me seguiu até em casa”, acompanhando a mensagem com um emoji sorridente. A foto se espalhou rapidamente e gerou grande repercussão entre seus seguidores.

De acordo com o jornal espanhol “Marca, Haaland comprou essa figura exclusiva na loja “Wild Bill’s Western”, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, que agora se orgulha da visita do astro norueguês.

O jornal acrescentou que a estatueta, que retrata um guaxinim segurando uma garrafa de uísque, custou 750 dólares, e que o estoque disponível se esgotou após a divulgação das fotos de Haaland, devido ao grande interesse que essa imagem despertou.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

No âmbito esportivo, Haaland encerrou sua primeira participação na Copa do Mundo marcando sete gols e levou a seleção da Noruega às quartas de final, antes de ser eliminado do torneio após uma derrota para a Inglaterra na prorrogação.

Chegar às quartas de final é a melhor conquista da seleção da Noruega na história das finais da Copa do Mundo, e não foi apenas o guaxinim que chamou a atenção durante o retorno de Haaland, já que ele também apareceu carregando uma de suas bolsas de luxo, pelas quais é conhecido.

O jornal “Marca” informou que o astro norueguês, conhecido por seu interesse pelas bolsas “Hermès Birkin”, optou desta vez por aparecer com uma bolsa da marca Dolce & Gabbana, completando seu visual que chamou a atenção e gerou grande repercussão.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google