Haaland sonha em jogar no Real, mas ingleses prometem concorrência para tirá-lo do Dortmund

O futuro de Erling Haaland ainda é um mistério. Apesar de ter o Real Madrid como destino preferido, como dito em diversas ocasiões o atacante de 21 anos, hoje no Borussia Dortmund, o clube merengue está longe de ser sua única possibilidade, uma vez que despertou grande interesse no futebol europeu.

O norueguês não tomou uma decisão sobre seu futuro que, salvo uma reviravolta muito inesperada, não será no Dortmund a partir de 2022. O staff do jogador, tanto em algumas aparições públicas quanto privadas, prega cautela, indicando que ele ainda está por decidir seu futuro Sim, escolher, porque são muitas as opções.

Haaland está ciente do enorme interesse que despertou em toda a Europa, especialmente na Premier League. A possibilidade de se transferir ao futebol inglês também atrai o norueguês. O estilo de jogo e o fato de que em qualquer clube ele seria um dos melhores jogadores, enquanto no Real Madrid ele teria que compartilhar esse status com Mbappé, e possivelmente outra grande estrela emergente, são pontos interessantes para o atacante. No entanto, este pensamento não é o que mais pesa, nem significa que o artilheiro não queira jogar ao lado o francês, mas é algo a se pensar.

Nem a questão econômica, que nunca foi o mais importante em sua carreira, terá grande peso. Um bom exemplo é sua transferência para o Borussia Dortmund, em um momento em que já estava em ascensão e poderia ter assinado um contrato maior. Haaland e seu pai, já aconselhados por Mino Raiola (que já disse que seu cliente gosta da Espanha), porém, priorizaram o projeto esportivo e optaram por uma equipe onde ele pudesse continuar seu desenvolvimento na elite do esporte.

Na próxima janela, então, a postura deve se repetir, ainda assim, porém, o Real Madrid sabe que não será uma negociação fácil. Seu salário provavelmente não seria maior do que 25 milhões de euros por temporada, aos quais teria que ser acrescentado o custo da transferência (que pode diminuir caso o Dortmund não chegue ao mata-mata da Champions League) e as comissões, a área em que Raiola é especialista. Se se tratasse de dinheiro, como no "caso Mbappé", no Santiago Bernabéu eles estariam em clara desvantagem em comparação com outros pretendentes, como os britânicos.

Os merengues já fizeram uma sondagem por Haaland, como trouxe a GOAL à época. Foi em julho, quando aumentaram as especulações sobre a ida do atacante para o Chelsea. O Real Madrid entrou em contato com o Dortmund, com quem tem uma relação muito próxima, e recebeu a mesma resposta que os londrinos: o noruguês não estava à venda. Dentro de alguns meses, porém, isso vai mudar...