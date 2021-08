Dortmund segue firme no plano de manter Haaland e diz mais um "não" ao Real Madrid

Chelsea e Real Madrid perguntaram do atacante ainda em julho, encontrando uma negativa como resposta. Os Blues então, foram atrás de Lukaku

Faltando menos de um mês para o fechamento do mercado de transferências, o Borussia Dortmund continua firme na sua intenção de não negociar Haaland. Vários clubes se interessaram nesta janela tentando contratar o norueguês, encontrando um "não" como resposta. Entre eles estão o Chelsea e o Real Madrid.

Aconteceu na metade de julho, quando surgiu na mídia que o time inglês buscava um reforço para o ataque, no entanto, a pedida do Borussia é considerada muito alta. Então não teve jeito, já que o Dortmund não queria sentar para negociar.

A solução inglesa foi ir atrás de outro dos atacantes mais capazes da atualidade, Romelu Lukaku. A Inter, por sua vez, pediu 115 milhões de euros pelo belga e a negociação avançou.

Quando o Chelsea se interressou por Haaland, houve reações. Uma delas foi do Real Madrid, que perguntou ao Dortmund se algo havia mudado com o time inglês e se havia possibilidade de abrir negociações agora.

No entanto, tudo permaneceu igual. No Signal Iduna Park o time bateu o pé sobre Haaland, dadas as magníficas relações entre os dirigentes, do Santiago Bernabéu partiu-se do princípio de que não há opções e que o assunto não voltará a ser explorado. Fato é, que o clube espanhol ouviu dois "não" como resposta.

No Real Madrid todos estão cientes da necessidade de reforço o elenco, mas sempre na perspectiva de que a prioridade era uma "operação saída" direcionada. A transferência e venda de jogadores do clube são fundamentais para reduzir o número de jogadores (agora são 26) e continuar à controlar as contas atingidas pela crise da pandemia.

Com esta questão em curso, o plano é lutar contra alguns problemas financeiros, mas tendo Kylian Mbappé como objetivo número um. A teoria diz que o Dortmund, um vendedor por natureza, é mais acessível do que o PSG, mas desde 11 de agosto, as portas para Haaland estão fechadas.