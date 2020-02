Haaland segue exemplo de Cristiano Ronaldo até na dieta; veja curiosidades da sensação da Champions

O jogador de 19 anos está encantando o mundo do futebol com seu talento, veja alguns fatos sobre ele

O jovem centroavante do , Haaland tem chamado a atenção dos fãs de futebol por todo o mundo. Com apenas 19 anos, o norueguês já é uma das peças fundamentais do time alemão. A Goal separou algumas curiosidades sobre ele:

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

1. PODERIA JOGAR PELA INGLATERRA

Haaland poderia ter jogado pela seleção inglesa, uma vez que nasceu em no dia 21 de julho de 2000. À época seu pai Alf-Inge jogava no Leeds United, embora alguns dias antes do seu nascimento ele tivesse assinado com o . No entanto, ele preferiu a seleção norueguesa, sua estreia foi no dia 5 de setembro de 2019 contra Malta.

2. NÃO SÓ O PAI: A MÃE TAMBÉM ERA UMA CAMPEÃ.

A sua mãe Gry Marita foi campeã nacional de heptatlo na Noruega.

3. É RECORDISTA MUNDIAL EM SALTO EM DISTÂNCIA

Ele detém o recorde mundial de salto em distância. Pela categoria Sub 5, Haaland saltou 1,63m no dia 22 de Janeiro de 2006. Além do futebol, ele também praticou atletismo, handebol e esqui de fundo.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

4. A ESTREIA… EM OUTRA POSIÇÃO

Haaland estreou no futebol profissional aos 15 anos de idade, pelo Bryne, jogando não como centroavante, mas como ala esquerda.

5. OPORTUNIDADE PERDIDA NO HOFFENHEIM

Em 2016 ele teve um semana de testes com o , mas a transferência para a , como revelou o AS, não ocorreu porque o clube alemão não aceitou os € 5 mil por mês pedidos pelos responsáveis pela carreira do jogador - o teto estabelecido pelo clube era de € 2 mil.

6. A JUVENTUS O QUERIA EM 2018

O time italiano esteve perto de contratar Haaland não só na última janela, mas também em 2018: o seu nome estava nos desejos do clube.

7. TEM UMA CLÁUSULA DE € 75 MILHÕES

Segundo a imprensa alemã, há uma cláusula de € 75 milhões no seu contrato, mas que não pode ser ativada na próxima temporada.

8. COMEMORAÇÃO DE SALAH

A sua comemoração "estilo yoga", que ficou famosa com Mohamed Salah e que também foi usada no por Griezmann, não passou despercebida.

9. A DIETA... GRAÇAS À EVRA E RONALDO

Segundo o pai de Haaland à ESPN, seu filho está em uma dieta muito rigorosa depois de ouvir a história do jantar de Evra com Ronaldo, no qual o português comeu apenas frango, nada mais. Então Haaland decidiu seguir o exemplo de CR7, graças a aptidão física invejável e uma atenção maníaca aos detalhes.

10. O SEU ÍDOLO? IBRA

Seu ídolo é Zlatan Ibrahimovic: "Pela forma como ele se tornou tão forte, seu estilo de jogo. E ele também é escandinavo, alguém tem de ser seu herdeiro..."

BÔNUS

Na sua playlist destaca-se... o hino da Liga dos Campeões: "Ouço esta música desde criança, é a minha música favorita".

BÔNUS 2

No primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, ele percorreu 60 m em 6,64 segundos e quase bateu o recorde norueguês na mesma distância.