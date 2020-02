Haaland é fenômeno nos gols e na corrida: tiro de 60m chegou perto de recorde nacional

Nova sensação do futebol, norueguês não bate recordes apenas em gols; velocidade e impulsão também impressionam

Nem Messi, nem Neymar e nem Cristiano Ronaldo. O nome da vez no futebol é Erling Haaland. O fenômeno norueguês vem impressionando os amantes do esporte com o incrível número de gols que é capaz de marcar com apenas 19 anos de idade. Já são 39 tentos em apenas 29 jogos na atual temporada.

E nesta terça-feira (18), o jovem deu mais uma grande demonstração de seu talento ao marcar dois gols no PSG e ajudar o Dortmund a sair com a vitória por 2x1, em partida válida pelo confronto de ida das oitavas de final da liga dos campeões. Com isso, ele chegou a dez gols em sete partidas na competição. Porém, seu faro de gol apurado e sua pouca idade não são os únicos quesitos que impressionam no centroavante.

Apesar de ter 1,94m de altura, o norueguês também chama a atenção por sua velocidade e impulsão. Ainda na partida contra o , de acordo com a Sky Sports, ele percorreu 60 metros em apenas 6,64 segundos, tendo passado perto de bater o recorde norueguês nessa distância, que é de 6,55 segundos. A título de comparação, o recorde mundial para essa distância é apenas 3 segundos mais baixo do que o tempo atingido por Haaland.

According to SKY ITALIA #Haaland run a 60 meter sprint in 6,64 seconds. The world record is 6,34 seconds. pic.twitter.com/31Ynw5h2vt — footballsta (@footbalsta_) February 18, 2020

Além disso, em 2006, com apenas cinco anos de vida, por exemplo, ele bateu o recorde mundial de salto em distância para crianças da sua idade, tendo saltado 163 centímetros. Marca que até hoje ninguém conseguiu bater.

Assim, além da sua incrível capacidade de marcar gols e de sua pouca idade, Haaland vem se mostrando ser um atleta completo, com atributos físicos e um domínio de seu corpo dignos dos grandes esportistas do mundo. Agora cabe aguardar os próximos recordes que serão batidos pelo fenômeno norueguês.