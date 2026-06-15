Haaland relembra as lições de Guardiola antes do confronto contra o Iraque

O astro norueguês Erling Haaland aguarda ansiosamente sua estreia na Copa do Mundo, já que a seleção de seu país estreia na competição na próxima terça-feira, enfrentando o Iraque.

Em entrevista ao jornal “Daily Mail”, Haaland falou sobre esta temporada marcante, que testemunhou a saída do técnico Pep Guardiola do Manchester City, elogiando a trajetória excepcional do treinador espanhol.

Haaland disse: “Olhem para o histórico dele, é excepcional... No Barcelona, no Bayern de Munique e no Manchester City... O estilo de jogo de suas equipes, os recordes, os títulos... Mas, para mim, o mais importante é sua perseverança incansável, sua atenção aos detalhes e sua maneira de desenvolver os jogadores. Ele torna todos melhores, e isso é o mais importante.”

O atacante de 25 anos falou sobre como se sentia antes da participação histórica da Noruega, que ficou de fora da Copa do Mundo por muitos anos, dizendo: “É uma sensação incrível, algo em que pensei por muito tempo. Cresci como qualquer outro torcedor, em casa com amigos e família assistindo à TV. Agora é diferente, porque estou aqui e farei parte disso. É com isso que qualquer jogador sonha.”

Haaland demonstrou grande confiança nas capacidades da seleção de seu país, destacando a coesão do grupo: “Temos um grupo fantástico de jogadores que jogam juntos há muito tempo; por isso, nos conhecemos bem e gostamos de jogar juntos. A seleção da Noruega não se classificava para a Copa do Mundo há muito tempo.”

O atacante do City continuou: “Por isso, a oportunidade de representar o seu país neste torneio é muito especial. As pessoas esperam muito de nós e de mim pessoalmente, e isso é natural. Estou apenas focado no meu trabalho e tentando dar o meu melhor.”

O confronto contra o Iraque, amanhã, terça-feira, será o primeiro teste da Noruega com Haaland no clima da Copa do Mundo, e a torcida norueguesa espera que o brilhante astro do Manchester City conduza a seleção de seu país a um resultado positivo no início de sua jornada mundial.