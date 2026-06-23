Erling Haaland, atacante da Noruega, afirmou que possui grande habilidade para marcar gols, elogiando a força da seleção francesa na Copa do Mundo.

O astro norueguês marcou quatro gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo de 2026, tendo feito dois gols contra o Iraque após tocar na bola apenas 25 vezes, e o mesmo cenário se repetiu contra o Senegal, quando ele pareceu estar afastado da partida por vários minutos, como se estivesse observando o jogo de longe, já que raramente interveio no primeiro tempo, com apenas 11 toques, e, após o intervalo, precisou de muito pouco para punir o adversário novamente.

Os números ilustram com precisão a qualidade de Haaland, que marca um gol a cada 12 toques na Copa do Mundo.

Haaland comentou sobre isso, em declarações destacadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Não sei. Acho que minha especialidade é marcar gols. Como muitas outras coisas, sou simplesmente muito bom em marcar gols e também tenho um pouco de sorte. Não sei exatamente o que faço, mas essa é a realidade”.

Haaland falou sobre o próximo confronto contra a França, liderada por Mbappé, dizendo: “Sinceramente, isso não me importa muito agora. Já nos classificamos, o que é ótimo, então não me importo muito com esse jogo no momento. É possível que eles nos derrotem, e é possível que ganhem o torneio inteiro”.

Haaland alertou para não se deixar levar pelas emoções após o forte início da seleção de seu país em sua primeira participação na Copa do Mundo desde 1998, afirmando diretamente: “A classificação pela primeira vez em 28 anos e passar da fase de grupos, eu diria que sim. Quanto a ganhar a Copa do Mundo, de jeito nenhum”.

Haaland concluiu: “Já vencemos 12 partidas oficiais consecutivas. Faço parte de algo especial, estamos fazendo história, e tenho muito orgulho de ser norueguês”.