No Manchester City, Haaland já é um jogador melhor em reencontro com o Dortmund

Norueguês teve forte destaque atuando pelo clube alemão; em primeiro embate entre as equipes, marcou um dos gols da vitória dos Blues de Manchester

Quando Erling Haaland retornar à casa do Borussia Dortmund pela primeira vez desde sua venda ao Manchester City, por £51 milhões (cerca de R$ 310 milhões), haverá muito com que os fãs alemães estarão familiarizados.

O físico imponente, a velocidade, a notável capacidade de farejar gols e a inabalável autoconfiança - todas características de suas duas temporadas notáveis na Bundesliga.

Após 86 gols em 89 partidas, nenhum adversário está mais consciente das qualidades do atacante do Manchester City, e talvez nenhum clube com melhor conhecimento em como detê-lo, do que o próprio Borussia Dortmund.

E claro, vale destacar que eles não foram capazes de fazer isso no primeiro encontro das duas equipes nesta temporada, quando Haaland marcou o gol da virada do Blues de Manchester, quando Pep Guardiola acabou sendo lembrado de seu grande herói Johan Cruyff.

Esse foi definitivamente o mesmo atacante que deixou o Signal Iduna Park há apenas alguns meses, com o mesmo instinto natural de saber onde o perigo estaria e como aproveitá-lo ao máximo.

Getty

Foi o camisa 9 que foi questionado no início de sua carreira no City sobre sua falta de envolvimento e respondeu que seria um sonho ter apenas cinco chutes e marcar cinco gols.

Guardiola, que jogou ao lado de grandes atacantes como Romário e Hristo Stoichkov, além de ter trabalhado com Robert Lewandowski e Sergio Aguero como técnico, disse que estava surpreso com a habilidade predatória de Haaland.

"Eu não sabia como ele se movia bem em pequenos espaços na área, ele marca muito", disse o técnico do City antes do confronto de terça-feira (25), da Liga dos Campeões, na Alemanha, que decidirá quem será o melhor do Grupo G.

"Ele se afasta da ação para estar mais perto do gol - este tipo de momentos não são fáceis para um atacante. Além disso, sua ética de trabalho: é um dos primeiros a chegar ao centro de treinamento e um dos últimos a sair".

"Ele cuida de seu corpo, é bem instruído em como tem que viver como profissional e tem a intenção de melhorar. Na última temporada, ele teve alguns problemas de lesão, mas este ano, graças aos nossos médicos e fisiologistas, ele pode jogar a cada três dias, o que é realmente importante para nós e para ele".

Haaland tem 22 gols em 15 partidas desde sua chegada ao Estádio Etihad, o que sugere que ele acabou levando sua forma do Dortmund com ele para a Alemanha.

A não ser por Guardiola, que o censurou por seus comentários sobre a falta de chutes e o desafiou a se envolver ainda mais, e potencialmente ser ainda mais mortal.

Getty Images

Um possível vencedor da Bola de Ouro no futuro, Haaland tem o apoio de Guardiola, o qual acredita que o jogador pode melhorar ainda mais, já encontrando maneiras de maximizar suas habilidades. Particularmente, agora ele é um alvo para os defensores que estão determinados a lhe negar qualquer espaço.

Utilizando a vitória de sábado sobre Brighton na Premier League como exemplo - uma batalha tática e apertada onde o gol de abertura foi importantíssimo.

O técnico dos Seagulls, Roberto de Zerbi, instruiu sua equipe a seguir os jogadores de fora de jogo do City por todo o campo, forçando a bola de volta ao goleiro Ederson, que estava com falta de opções.

Ele criou seis "grandes chances" nesta temporada e tem três assistências, incluindo duas no Derby contra o United. Em treinamento, ele tem trabalhado em seu jogo de linha e passes, além de finalizar com seu pé direito e direção "mais fracos", que ele sente que precisa melhorar.

Getty

Em Dortmund, dois terços de seus gols foram com o pé esquerdo; no City, ele caiu para menos de 60%. Haaland pode muito bem ter continuado a progredir se tivesse permanecido na Alemanha, mas como tantos antes dele, decidiu que não podia deixar passar a oportunidade de trabalhar com Guardiola.

Certamente, ele é grato por tudo o que aprendeu e conseguiu durante seu tempo em Dortmund. "Acho que será boa [recepção]", disse Guardiola sobre o retorno de Haaland ao Signal Iduna Park. "Ele marcou muitos gols em Dortmund."

"O treinador que eles tinham (Marco Rose) fez o jogador que nós temos. Espero que ele se torne um jogador melhor graças aos companheiros de equipe com quem joga agora". De fato, as evidências sugerem que o processo já está bem encaminhado.