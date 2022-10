Borussia Dortmund x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogão na área! Borussia Dortmund e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, na plataforma de streaming.

Jogando por apenas um empate para garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Champions League, o Manchester City é o líder do Grupo G, com 10 pontos (três vitórias e um empate), enquanto o Borussia Dortmund é o segundo colocado, com sete pontos, registrando duas vitórias, um empate e uma derrota.



A equipe alemã não poderá contar com Salih Ozcan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Emre Can será o substituto.



Do outro lado, o Manchester City, que venceu o Brighton por 3 a 1 na última rodada da Premier League, pode contar com o reforço de John Stones, além de Ilkay Gundogan que pode ser titular contra o seu ex-clube.